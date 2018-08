- Jeg er ærgerlig, skuffet og ked af det, siger fyret cheftræner

Èt point i sæsonens første tre kampe var dråben for bestyrelsen i 1. divisionsklubben Silkeborg IF, der tirsdag formiddag valgte at fyre Peter Sørensen.

En beslutning, som den nu afgående cheftræner langt fra er enig i.

- Jeg synes, at det er en reaktion, der kommer, fordi mange kalder på en reaktion i den situation, vi befandt os i. Jeg er ikke bitter, men jeg er ærgerlig, skuffet og ked af det, siger Peter Sørensen til TV 2 SPORT.

Siden 2015 har den 45-årige silkeborgenser stået i spidsen for byens bedste fodboldhold. Men efter nedrykningen fra landets bedste række er presset på bestyrelsen steget.

- Nedrykningen og den efterfølgende skæve start på sæsonen har fået bestyrelse og direktion til at vurdere, at der - populært sagt - trænger til at blive rørt rundt i gryden, udtalte Silkeborg-direktør Kent Madsen i forbindelse med fyringen.

Jeg tror, at vi kunne have klaret det her ved at stå sammen i stedet for at splitte os. Peter Sørensen, fyret Silkeborg-træner

Men det er altså en fejlagtig beslutning, mener Peter Sørensen.

- Man (bestyrelsen, red.) har ikke kunne finde noget under de sten, man har vendt, eller få mistillid udtalt fra nogen af dem, man kunne vægte udtalelser fra. Og så ender man alligevel med at tænke: "Nå, men vi må nok alligevel fyre træneren." Det, synes jeg, er en uheldig mekanisme, siger han.

Silkeborg IF rykkede i foråret ud af Superligaen efter et samlet nederlag til Esbjerg i de afgørende playoff-kampe. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Overvejer job uden for fodboldverden

I weekenden tabte nedrykkerne 0-3 til HB Køge i en kamp, hvor Silkeborg ifølge Peter Sørensen "var klart bedst".

Han var stadig fortrøstningsfuld på vegne af projektet, der i sidste ende skulle sikre østjyderne en tilbagevenden til Superligaen.

- Jeg tror, at vi kunne have klaret det her ved at stå sammen i stedet for at splitte os, siger den nu forhenværende træner, der også nåede at spillede i Silkeborg IF som aktiv.

- Jeg er - og har siden jeg var 13 år - været glad for den her klub. Og indtil denne formiddag har jeg haft en stor glæde ved at gå på arbejde her, siger Peter Sørensen.

Nu overvejer han, hvad fremtiden skal bringe.

- Det er en hård ting at blive fyret, for det her er mere end et job. Men jeg har prøvet noget, der er værre, og livet går videre, siger Peter Sørensen, der i 2017 blev frifundet for anklager om vold mod sin eks-kone.

- Der er et håb om, at der kommer nye jobs – også inde for fodboldverdenen. Ellers foregår der jo en del uden for fodboldverden, som jeg kunne være interesseret i at dykke ind i – i hvert fald i en tid.

Peter Sørensen har en fortid som cheftræner i AGF, Fredericia og norske Ham-Kam.