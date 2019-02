Fuglene tager forskud på foråret – synger af fuld hals

Det usædvanligt milde vejr går ikke ubemærket hen hos dyrelivet. I disse dage strømmer insekterne frem, mens solsortene synger de lysere tider ind, så man næsten glemmer, at det ifølge kalenderen er vinter i Danmark.

Museumsinspektør Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus kan godt forstå, at dyrene reagerer på det forårsagtige vejr.

Læs også Sol inden regnvejr: - Nyd det og sug D-vitaminerne til jer

Naturen responderer på den tiltagende dagslængde og den øgede varme. Lige nu er det varmen, der er i spil. Dagslængden øges naturligvis, som den plejer.

Alt skriger forår

- Lige nu skriger alt ude i naturen bare forår, siger han. Den mest mærkbare effekt er, at fuglene synger, men der er en lang række indbyrdes afhængige mekanismer, der er gået i gang.

Regnormene kommer op til overfladen, hvor solsortene kan finde dem. Blomsterne blomstrer, og insekterne sværmer rundt. Samtidig vælter det ind med trækfugle fra syd.

40 dage tidligere end 2018

Museumsinspektøren understreger, at det ikke er første gang i verdenshistorien, at naturen er så langt fremme i februar, men sidste år var vi helt henne sidst i marts, før vi var oppe på samme niveau for fugle og insekter.

- Man kan sige, at naturen er 40 dage tidligere ude end sidste år, men det er også en usædvanlig varm februarperiode lige nu, forklarer Morten D.D. Hansen.

Lige nu er det bare fuld gas hele vejen fra Afrika, og trækfuglene vælter nordpå. Morten DD Hansen, museumsinspektør, Aarhus

Han mener, at det er med til at skabe det tidlige forår i naturen, at varmen strækker sig langt ned og dermed er med til at give trækfuglene en motorvej hele vejen fra syd:

- Tit kommer varme i februar ind fra vest og rundt om noget kulde nede i Europa, men lige nu er det bare fuld gas hele vejen fra Afrika, og trækfuglene vælter nordpå, som om det var midt i marts.

Ikke meget vinter over februar

Og naturen tager ikke fejl. Det er meget varmt for årstiden.

- Det er helt ekstreme temperaturer, vi oplever for øjeblikket, bekræfter meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Læs også Nyt varmepust på vej - nærmer os 146 år gammel varmerekord

Hele fire dage i træk er temperaturen nået over 12 grader, hvilket er meget usædvanligt på denne tid af året.

- Det er 29 år siden, at vi sidst havde fire så varme dage i streg i februar, og det var senere på måneden end i år, siger Sebastian Pelt.