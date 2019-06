Fra tropedag søndag til koldt og blæsende i næste uge

Mens vi i weekenden nyder det danske sommervejr, så bliver der igen brug for varmere tøj i næste uge. Omkring middag søndag vil Østjylland og resten af landet opleve solid sommervarme. Mange steder med temperaturer omkring 28 grader.

I løbet af eftermiddagen og aftenen passerer en koldfront fra vest med skyer, men stort set tørt vejr. Klokken 14 ventes temperaturer omkring 20 grader i Vestjylland, mens termometrene på Sjælland viser cirka 30 grader. I Østjylland lander temperaturen på 26-27 grader først på eftermiddagen.

Prognose søndag klokken 14.00. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Sol og byger på mandag

Koldfronten passerer videre mod øst, og på nedenstående grafik kan man se et lavtryk over Nordskandinavien med tilhørende fronter i Østeuropa. Danmark vil få byger, men også sol ind imellem.

Prognose for mandag klokken 14. Køligere luft fra nordvest med byger trænger ind over Danmark. Foto: Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Vinden bliver jævn til hård fra vest og nordvest med temperaturer fra 16 til 22 grader.

Prognose temperatur på mandag klokken 15.00. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Stort set tørvejr

De følgende dage fortsætter vi med at få blæsende vejr fra vestlige retninger. Det betyder, at temperaturen falder yderligere de næste dage. Det er stadig koldest ved Vestkysten, men selv i den østlige del af Danmark vil temperaturen ligge et stykke under de 20 grader

Prognose for onsdag klokken 15.00 Foto: Grafik - TV 2 Vejret

Det mest irriterende ved vejret bliver nok blæsten. De fleste festivalgæster vil dog nok hæfte sig ved, at det er tørvejr. Et højtryk syd for Danmark er årsag til stort set tørt vejr.

Femdøgnsskemaet ser umiddelbart kedeligt ud, men det er højsommer, så bare man finder læ, er vejret med gode solperioder ganske behageligt.

01:00 VIDEO: Her kan du se den østjyske vejrudsigt for de kommende dage. Video: TV 2 Vejret Luk video

Efter torsdag begynder prognoserne at blive mere usikre. Det mest sandsynlige er en våd fredag efterfulgt af en weekend med vekslende skydække og stedvise byger.