Fra mandag skal du betale pant på flere varer i supermarkedet

Fra på mandag udvides det danske pantsystem, så danskerne vil kunne finde pantmærke på juice, saft, most og smoothies.

Det betyder, at du fra på mandag vil kunne finde nye typer flasker med pant på i dit supermarked.

Der er dog en indfasningperiode, og du kan derfor støde på flasker uden pantmærke helt frem til 1. november. Herefter vil det ikke være tilladt at producere de udvalgte flasker uden pantmærke.

Hos Coop ser man positivt på det nye tiltag mod at få genanvendt mere plast og andre emballageformer.

Jens Juel Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, fortæller til TV 2, at der allerede fra mandag vil være enkelte nye flasker med pantmærke på hylderne i Coops butikker.

De første to varianter vil være fra Naturfrisk Saft.

Og i takt med at der kommer flere nye varer til butikkerne, vil hylderne uge for uge få flere flasker med pantmærke på.

En miljømæssig værdi

Med udvidelsen af pantsystemet har Danmark taget endnu et skridt i retning af en mere bæredygtig og klimavenlig tilgang til materialer, skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

Og det er WWF Verdensnaturfonden enig i.

- Det er klart vores holdning, at en udvidelse af vores pantsystem har en stor miljøværdi, siger Malene Møhl, der er plastikekspert og havbiolog hos WWF Verdensnaturfonden i Danmark.

HVAD ER PLASTIK? Plastik er lavet af et stof, der hedder polymerer, som kan fremstilles via olie. Polymerer er kemiske byggesten, der kan sammensættes på forskellig vis for at danne forskellige typer af plastik. De har forskellige egenskaber og nedbrydelsesprocessen forandrer sig alt efter, hvilken type plastik det er. En ting går dog igen på tværs af plasttyperne. De nedbrydes alle til mikroplastik via fysisk kraft og sollys. Det betyder altså, at plastikaffald aldrig forsvinder helt, men omdannes i stedet til mikroskopiske stykker af plastik, der havner i naturen og i havet og dermed også i dyrenes fødekæde.

Plastik kan sagtens være godt

Samtidig med udvidelsen af pantsystemet søsætter Dansk Retursystem en kampagne med fokus på plastik, der ifølge dem har fået et dårligt ry.

Med kampagnen vil Dansk Retursystem oplyse danskerne om, at plastik kan være et godt materiale, hvis blot det genanvendes til nye emballager i stedet for at belaste vores natur.

Og det synspunkt er Malene Møhl i stor udstrækning enig i.

Samtidig med at det er nødvendigt at reducere brug af unødvendig plastik, er plastik i mange henseender det miljømæssigt bedste materiale, hvis der er en sikret indsamling og genanvendelse i høj kvalitet. Malene Møhl, plastikekspert og havbiolog hos WWF Verdensnaturfonden i Danmark

- Samtidig med at det er nødvendigt at reducere brug af unødvendig plastik, er plastik i mange henseender det miljømæssigt bedste materiale, hvis der er en sikret indsamling og genanvendelse i høj kvalitet.

Og i Danmark har man stort fokus på at genanvende den plastik, der bliver brugt til drikkeemballager - når der altså er pant på.

For når danskerne kan få penge retur, er de væsentligt mere tilbøjelige til at aflevere deres flasker.

Ifølge Dansk Retursystem kommer 93 procent af plastikflasker med pant retur og bliver genanvendt til nye flasker eller andet emballage.

Flaske skal blive til flaske

Pantsystemet har som mål, at en flaske skal blive til en ny flaske, og en dåse skal blive til en ny dåse.

Sker det, holder man dem i et lukket kredsløb, hvor materialerne bliver ved med at leve op til de krav, der er til fødevareemballager.

I det lukkede kredsløb kan den samme plastikflaske smeltes om til en ny flaske igen og igen. Det samme gælder aluminiumsdåser og glasflasker.

Det er dette kredsløb, som Dansk Retursystem fra på mandag udvider med 52 millioner flere emballager.

Hos WWF Verdensnaturfonden har man en klar forventning om, at det nye pantsystem vil betyde færre plastikflasker i naturen.

- Dem, vi ser i naturen, er i høj grad dem uden pant. For os er pant en måde at visualisere plastens værdi over for forbrugeren, siger Malene Møhl.

System med global interesse

Heidi Schütt Larsen fra Dansk Retursystem henviser til, at der er en global interesse for at reducere klimaaftrykket.

- Pantsystemet er en afprøvet og velfungerende metode til at genanvende materialer som glas, aluminium og plastik, og udvidelsen af pantsystemet vil både spare klimaet for CO2 og reducere udvinding af nye jomfruelige råstoffer, siger Heidi Schütt Larsen.

Hver dag afleverer danskerne i gennemsnit 3,8 millioner engangsflasker og dåser. Dansk Retursystem henter emballager fra over 15.000 steder over hele landet og sørger for, at de bliver genanvendt.

Pantsystemet sparede i 2018 klimaet for i alt 143.950 tons CO2.

