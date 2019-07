Forstad til Aarhus ramt af skybrud - fik over 60 millimeter på få timer

Et voldsomt og helt lokalt skybrud ramte mandag eftermiddag Aarhusforstæderne Højbjerg og Skåde, hvor der på få timer faldt mellem 50 og 60 millimeter regn.

Det var anden dag i træk, at kraftige byger lokalt gav store mængder regn. Mandag opstod bygerne hen over Midt- og Østjylland, hvor de med nordvestenvinden drev ud mod den jyske østkyst.

Radar og lyn viser bygerne over Østjylland den 8. juli klokken 16.20. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Lokalt faldt der store mængder regn

Nogle af bygerne ramte området omkring Aarhus, hvor der ifølge de officielle målinger faldt mellem 10 og 20 millimeter, der hvor regnen var kraftigst.

Men i et område lige syd for Aarhus faldt der helt lokalt endnu mere.

Læs også Solrigt og sommerligt vejr - men også risiko for byger i dele af landet

Billeder af både vejbaner med store mængder vand og nedbørsmålere, der viste over 50 millimeter, var de første beviser på, at bygerne lokalt havde været usædvanligt kraftige, da de ramte Højbjerg og Skåde syd for Aarhus.

Ifølge private nedbørsmålinger fra vejrstationen Netatmos hjemmeside viser der sig et klart billede af, hvor meget og hvor lokalt regnen er faldet.

64 millimeter regn i Højbjerg

På to timer fra klokken 15 til klokken 17 faldt der ved en privat vejrstation i Højbjerg hele 64 millimeter regn, og ved nærliggende private vejrstationer lyder nedbørsmålingerne på mellem 51 og 58 millimeter.

Blot få kilometer væk var mængderne af nedbør betydeligt lavere.

Lokalt var der store forskelle i nedbørmængderne i og omkring Aarhus. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

I Beder faldt der 21,6 millimeter, mens der ved Marselisborg samtidig faldt 11,8 millimeter, og blot tre kilometer fra Højbjerg faldt der i Viby kun 4,2 milllimeter, da bygerne passerede.

De mere end 60 millimeter regn, der faldt i Højbjerg fra klokken 15 til klokken 17, svarer til, at der i gennemsnit har været skybrud uafbrudt i to timer.

Det betegnes som skybrud, når der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time.

Bakkedrag syd for Aarhus kan have gjort bygerne kraftigere

Som det var tilfældet søndag, da kraftige byger opstod hen over Jyske Ås i det sydøstlige Vendsyssel og hen over Rebild Bakker i Himmerland, har det kuperede område syd for Aarhus muligvis været udslagsgivende for, at det netop var her, man lokalt oplevede de enorme mængder af nedbør.

Skåde Bakker og Holme Bjerge ligger syd for Aarhus. Grafikken er lavet med en overforhøjning på en faktor 10. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Syd for Aarhus finder man det langstrakte bakkedrag bestående af Holme Bjerge mod vest og Skåde Bakker mod øst. Her ligger Aarhusområdets højeste punkt det 128 meter høje Jelshøj og det 112 meter høje Søsterhøj.

Da bygerne kom fra nordvest, er de blevet løftet de mere end 100 meter til vejrs, hvilket sikkert er hovedårsagen til, at de store nedbørmængder netop er faldet i dette område.