Forsanger for rockband ramt af kræft - koncerter aflyst

Den danske rockgruppe Pretty Maids lagde lørdag en dårlig nyhed ud på Facebook.

Horsens-bandet oplyser, at forsanger Ronnie Atkins har fået konstateret lungekræft.

Det er skræmmende, så hurtigt din verden kan blive vendt på hovedet. Ronnie Atkins

- Lige nu har vi sat alle planer på pause og kan ikke sige ret meget på grund af situationen, men vil vil holde jer opdaterede. Al fokus er rettet mod Ronnies helbred og behandling, skriver Pretty Maids.

Bandet blev dannet i 1981 i Horsens og har siden holdt fanen høj for den danske heavyrock.

Et chok

Også 54-årige Ronnie Atkins, med det borgerlige navn Paul Christensen, har skrevet en opdatering om sin alvorlige sygdom.

- Det er skræmmende, så hurtigt din verden kan blive vendt på hovedet. Jeg gik til lægen med et rutinetjek, da jeg havde rygproblemer i slutningen af august. Jeg blev scannet et antal gange og fik taget biopsi og andet, indtil jeg for tre uger siden fik svaret, at jeg var diagnosticeret med lungekræft, skriver Atkins.

- Det har været et chok for mig selv og min familie, ikke mindst fordi det kom helt uden typiske symptomer og bare har udviklet sig hurtigt og på kort tid, skriver forsangeren, som efter sin første behandling blev ramt af lungebetændelse, men har "gode chancer" for fuld helbredelse.

- Jeg går til det her med et positivt sind, og jeg er fuldt ud opsat på at kæmpe med det bedste, jeg har, skriver Ronnie Atkins.

Pretty Maids udgav deres seneste og 15. studiealbum 'Undress Your Madness' i september.

Gruppen skulle have optrådt i Horsens og København i december måned, inden turnéen havde kurs mod Sverige og USA i januar, men alle koncerter er aflyst som en konsekvens af Ronnie Atkins' sygdom.

