Forfatter: 600 kilo tung skat kan ligge gemt i Østjylland

Selvom man skulle tro, at verden efterhånden var ved at være undersøgt til bunds, er der stadig masser af uopdagede skatte tilbage.

Sådan lyder det fra Klaus Aarsleff, der er forfatter, rejseleder og eventyrer.

- Der ligger masser af skibe, som ikke er fundet endnu, og vi kan jo se, at der også hele tiden dukker skatte op i Danmark, siger han i 'Go' morgen Danmark'.

Da danskerne flygtede mod nord med krigskassen, var den fyldt med penge til at betale lejesoldaterne med. Den skulle have vejet 600 kilo med sølvmønter og gulddublater. Klaus Aarsleff, Forfatter og eventyrer

De venter bare venter på, at en heldig skattejæger kommer forbi.

Ligger der en skat i dansk sø?

Klaus Aarsleff har netop udgivet bogen 'Skattejagt', hvor han beskriver en række skatte, der er fundet og ikke er fundet.

Ifølge ham behøver man som dansker ikke at rejse særlig langt, hvis man gerne vil på skattejagt.

På bunden af Stilling sø, der ligger mellem Skanderborg og Aarhus, gemmer der sig angiveligt en skat fra svenskekrigene i 1643, lyder det.

Her ses Lars og Claus Abel på skattejagt med kamera og sonar. De har scannet havbunden i søen, der også har navnet Solbjerg sø, uden held.

- Legenden er, at svensken kom bagfra mod de danske soldater, og da danskerne flygtede mod nord med krigskassen, var den fyldt med penge til at betale lejesoldaterne med. Den skulle have vejet 600 kilo med sølvmønter og gulddublater, fortæller Klaus Aarsleff.

Svenskerne fulgte efter, og da de danske tropper kunne se, at de ikke kunne undslippe, tog de kisten med ud på isen og lod den gå til bunds, fortsætter han.

Historien har været kendt af de lokale i århundreder, og det hævdes, at Christian den 4. lod fremstille et kæmpe fiskenet for at få kisten op. Dog uden held.

Alle de skattejægere, jeg har kendt, har brugt formuer på det, så jeg sidder på sidelinjen og skriver bøger om det i stedet for. Klaus Aarsleff, Forfatter og eventyrer

- Der har været flere forsøg på at finde skatten. I 1960'erne forsøgte danske ingeniører at tage vandprøver af vandet, da de havde en idé om, at guldet ville blive opløst i vandet, og at man så kunne se det på indholdet af guld i vandet, om der lå guld i søen, siger Klaus Aarsleff.

Forskerne fandt ikke variationer i prøverne taget fra Stilling sø, men til gengæld var der ifølge Klaus Aarsleff et peak i guldværdien i de kontrolprøver, de tog fra Mossø, som ligger tæt på.

- Så måske har man taget fejl af søerne, lyder det fra Klaus Aarsleff.

Det er dyrt at være skattejæger

Selv har Klaus Aarsleff opgivet at lede efter skatte.

Det er simpelthen for dyrt og omstændigt, forklarer han.

- Alle de skattejægere, jeg har kendt, har brugt formuer på det, så jeg sidder på sidelinjen og skriver bøger om det i stedet for.

Som skattejæger er man ikke kun nødt til at tro på, at et gammelt sagn indeholder noget sandt.

Man er også nødt til at overbevise andre, hvis man vil have jagten finansieret, og det er oftest et problem, slutter Klaus Aarsleff.