Forårsvejret fortsætter i den nye uge med endnu højere temperaturer

Det smukke vejr, vi har oplevet i weekenden, fortsætter i den nye uge med usædvanligt høje temperaturer og meget solskin som følge.

Vejret er dog alle steder i landet knap så solsikkert, som vi har oplevet den sidste tid, fordi tåge og lavthængende skyer til tider vil sætte en dæmper på forårsfornemmelserne.

Læs også Forårsvarme over Danmark - men skal man slå græsset allerede nu?

Vejret i Danmark er præget af et højtryk syd for landet, som sender lun luft ind over Danmark fra vest.

Mandag, tirsdag og onsdag kan der af den grund meget vel ankomme lave skyer fra Nordsøen til Danmark, og morgentåge er også typisk i denne vejrsituation.

I løbet af formiddagen og tidlig eftermiddag vil det klare op med gode chancer for flotte eftermiddage med solskin, rolige vindforhold og temperaturer mellem 10 og 13 grader.

Femdøgnsudsigt fra mandag den 25. februar til fredag den 1. marts 2019. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Store forskelle i oplevelsen af vejret

Når vi på denne årstid har lave skyer fra morgenstunden vil det ikke nå at klare op alle steder. Det betyder, at vejret bliver meget forskelligt.

De steder, hvor solen ikke bryder igennem, vil man have temperaturer omkring 5 grader, mens solbeskinnede områder kan få op til 13 grader tirsdag og onsdag.

Det er svært at forudsige præcist, hvor det klarer op, og hvor skyerne vil dominere.

Prognose mandag klokken 10 af temperatur og skyer/tåge. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I højtryksvejr på denne tid af året sker opklaringen over land - både timing og præcis hvor skyhullerne opstår, er svært at forudse.

I kystnære områder med pålandsvind er der størst risiko for, at skyerne kan overleve hele dagen. Bemærk, hvordan små områder over land med hul i skydækket klokken 10 vokser sig større til klokken 13.

Prognose mandag klokken 13 af temperatur og skyer/tåge. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Tungere skyer og måske regnvejr

De seneste prognoser har et lidt tungere skydække på torsdag, og måske kan der komme et mindre regnvejr torsdag aften og nat. Herefter ser det ud til, at der kommer en pæn opklaring fredag.

Vinden drejer til nordvest, hvilket medfører, at temperaturen falder en anelse. Fredag er den første marts, men forårstegnene går lidt i stå, når vi kommer ind i kalenderforåret.

Læs også Hvornår er det egentlig forår?

Vejret ser nemlig ud til at skifte gear i næste weekend, og det stabile vejr, vi længe har oplevet, ser ud til at få en ende. Heldigvis begynder prognoserne samtidig at blive mere usikre.