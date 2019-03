Forårsvejr på vej - vi kan få 15 graders varme

Eftermiddagskaffe på terrassen, en tur gennem parken eller bare sidde og nyde solen – og så endda uden at have hverken vinterjakke, hue eller handsker på.

Det er nogle af de ting, man glæde sig til allerede i løbet af denne uge.

Efter en kølig start på ugen, hvor oprindelig kold polarluft ligger over Danmark, strømmer betydeligt varmere luft i løbet af ugen frem mod os og giver forårsvejr med både sol og temperaturer, der lokalt kan nå 15 grader.

Vi skal lige gennem en mandag og tirsdag med fortsat køligt vejr, inden der efter et regnvejr natten til onsdag begynder at strømme lunere luft frem mod os.

Onsdag klarer det gradvist op fra nord, og temperaturen kan flere steder nå 10 til 12 grader.

Anemonerne er sprunget ud i Kalø-skovene ved Rønde på Djursland. Foto: Peter Staunsbjerg / seerbillede

Forårsvejr med op til 15 grader på torsdag

Det er dog først i løbet af torsdagen, den rigtige forårsvarme ser ud til nå frem til Danmark.

Temperaturen kan torsdag nå op mellem 10 og 14 grader, og i den østlige del af Jylland, hvor det bliver varmest, kan termometret lokalt vise 15 grader.

Forårsvarmen bliver hjulpet på vej af en svag fønvind, der fra nordvest blæser ned på sydsiden af de norske fjelde. Den både udtørrer og opvarmer luften over Danmark.

Der ventes desuden gode chancer for solrigt vejr, selvom prognoserne har banker af højtliggende slørskyer til at drive ned over Danmark.

De ventes dog at være så tynde, at Solen kan skinne igennem dem.

Mindst tre dage med forårsvarme over Danmark

Fredag og lørdag fortsætter forårsvejret over Danmark med gode chancer for solrigt vejr og temperaturer, der kan nå op mellem 10 og 14 grader.

Det bliver dog efterhånden mere blæsende med opfriskende vind fra vest og sydvest.

I løbet af weekenden truer køligere luft atter med at slå ned over Danmark, men inden da kan vi se frem til mindst tre dage med flot forårsvejr over Danmark.

Årets foreløbigt højeste temperatur blev målt allerede 26. februar, da termometeret i Tirstrup på Djursland viste 15,8 grader.

Det var en tangering af den danske varmerekord for februar fra 1990.