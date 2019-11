Føtex og Ikea beskyldes for at afskaffe julen af hensyn til islam

Både møbelgiganten Ikea og supermarkedskæden Føtex er den seneste tid blevet ramt af en såkaldt shitstorm, hvor vrede kunder har anklaget dem for at afvikle julen.

Det skyldes, at Ikea kalder en kollektion for "Vinterfest", mens Føtex kritiseres for at kalde en bolle for "vinterbolle" i stedet for noget med jul.

Begge eksempler har ført adskillige vrede kommentarer med sig på de sociale medier, hvor butikkerne mistænkes for gøre særlige religiøse hensyn som en del af "et knæfald for islam".

Denne guirlande af kunstigt gran kaldes i IKEA for en "vinterfest guirlande". Fraværet af ordet "jul" i produktets navn møder kritik fra Dansk Folkeparti.

I et læserbrev i Kristelig Dagblad og et opslag på Facebook skrev Dansk Folkepartis næstformand, Peter Skaarup, for eksempel:

- Mens langt de fleste danskere glæder sig til at fejre den traditionelle danske jul, så er Ikea gået i gang med at pynte op til "vinterfest". Jeg holder meget af Sverige og svenskerne, men den politiske korrekthed, der udgår fra vores naboland, begynder at blive lidt anstrengende.

Men både Ikea og Føtex afviser kritikken. Julen er ikke sløjfet, og der vil i november og december være masser af juleprodukter på hylderne i deres butikker, lyder det.

- Der er nogen, der har læst nogle motiver ind i navngivningen af en bolle. Det kan ærgre os, når det ikke er tilfældet, siger Kasper Reggelsen, pressechef for Salling Group, der ejer Føtex-kæden.

Føtex undrer sig over misforståelse

I tilfældet med Føtex er der slet ikke tale om en navneændring af den traditionelle julebolle. Faktisk er der tale om et helt nyt stykke bagværk, som derfor har fået sit eget navn.

Men misforståelsen og vreden på de sociale medier har fået mange til at kontakte Føtex, og butikskæden forsøgte derfor i denne uge at lægge låg på, da den delte en Facebook-video, der viser, at man kan købe både en jule- og vinterbolle.

- Vi kan godt undre os over, at en teori om, at vi sløjfer julen, overhovedet kan fange an, sådan som vores Føtex-butikker ser ud for tiden med juleknas og nissemænd alle vegne, og mens vi kører julereklamer med snaps og flæskesteg, siger Kasper Reggelsen.

Ifølge pressechefen er det ikke første og formentlig heller ikke sidste gang, at Salling Groups butikker bliver ramt af en historie, der ikke viser sig at holde vand. Her skal man ikke ignorere effekten af de sociale medier.

- Mange er heldigvis gode til at kontakte os i en sag som denne, men vi kan godt mærke, at omfanget i dag hurtigt går fra 0 til 100, når nogen for eksempel deler et opslag med vinterbollen, fordi kunderne ikke selv skal ned i butikken, før de undrer sig, forklarer han.

Ikea-ansatte mødes med hadefulde ytringer

Hos Ikea forsikrer presseansvarlig Christian Mouroux Pedersen, at møbelkæden ikke har taget nogen politiske hensyn navngivningen af deres vinterkollektion.

Han mener, at kritikken beror på en "falsk præmis", da Ikeas vinterkollektion ifølge ham aldrig har heddet noget med jul. Der er nemlig ikke tale om en højtidskollektion, men en sæsonkollektion, hvori nogle ting er juletematiseret, mens andre ikke er.

- I mange år har kollektionen heddet noget med "vinter", og i år faldt valget på "vinterfest". Baggrunden har været, at vi går ind i en mørk tid, hvor vi med vores produkter har prøvet at få noget liv og glæde tilbage ind i hjemmene, siger Christian Mouroux Pedersen.

Presserådgiveren fortæller, at Ikea er kede af sagen, som har ledt masser af kritik deres vej.

- Vi har mange medarbejdere, som skal stå på mål for en falsk præmis. Særligt medarbejderne i vores kundesupportcenter lider under en hadefuld tone fra flere mennesker, som virkelig ytrer deres utilfredshed, siger han.

Ikea inviterer til vinterfest i stedet for julefest Foto: TV2

DF køber ikke Ikea-forklaring

TV 2 har talt med Dansk Folkepartis Peter Skaarup om hans kritik af Ikea. Han fortæller, at han er bange for, at der er ved at ske et skred i den danske juletradition, hvis man langsomt udfaser ordet "jul".

Han køber ikke Ikeas forklaring på, hvorfor julepynt og juleudstyr bliver solgt som en del af møbelkædens "vinterfest". Han anser det i stedet som et forsøg på at sælge varerne under en skjult betegnelse.

- Jeg er politiker og kan ikke bestemme, hvad butikkerne sælger, og det skal jeg heller ikke. Men jeg må godt have en mening om det, siger DF-næstformanden.

Han mener, at vreden mod både Føtex og Ikea er et udtryk for, at danskerne i disse år "er på vagt over for ting, der tages fra dem".

Vintertræ fik også kritik

De seneste eksempler er langt fra enestående. Tidligere på ugen kunne Mandag Morgen fortælle historien om den fynsk by Ullerslev, der var blevet ramt af danskernes vrede, efter byen havde sløjfet juletræet til fordel for et islamvenligt "vintertræ".

Den udlægning afviste Nyborg Kommune, for træet plejer også at hedde vintertræ. Dels er det tændt med lys det meste af vinteren og helt frem til vinterferien i februar, og dels er det slet ikke et grantræ, som juletræer oftest er, men en bøg.

Sidste år var det Nørrebro Handelsforening, der blev kritiseret for manglen på julepynt, og Københavns Kommune, der blev beskyldt for at tage særligt hensyn til muslimer efter fraværet af jul i reklamer for arrangementet '24 dage med kultur'.

Også her var forklaringen en anden hos hovedpersonerne selv. Til Berlingske forklarede kommunen, at det var en kalender med julearrangementer nogle dage og kulturarrangementer på andre, mens forklaringen fra handelsforeningen på Nørrebro var, at den måtte spare julepynten væk af økonomiske hensyn.