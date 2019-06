Første dansker kureret for rystesyge: - Det er et helt nyt liv

Det kan nu være slut med at skulle gennem en omfattende hjerneoperation, hvis man er ramt af parkinson eller andre sygdomme med alvorlige rystelser.

Det er 71-årige Anifer Saliev beviset på.

Ligesom fem til seks procent af den del af den danske befolkning, som har rundet de 40, lider hun af ufrivillig rysten på hænderne, såkaldt 'essentiel tremor' eller 'familiær rystelse' - og dét i så voldsom grad, at hun i flere år har haft store problemer med både at spise, drikke og sågar at skrive sit eget navn.

Men på tre timer har Anifer Salievs liv ændret sig fra invaliderende til normalt.

Som den første danske patient har hun nemlig, med hjælp fra Sundhedsstyrelsen, fået en ny og revolutionerende behandling i udlandet. For hvor man i Danmark plejer at operere rystesyge patienter i hjernen, har Anifer Saliev i stedet modtaget "fokuseret ultralyd” på et hospital i Spanien.

Og nu ryster hun ikke længere på hånden.

- Det er et helt nyt liv. Det tror jeg faktisk, det bliver, siger hun til TV 2, som har været med i Spanien.

Kirurgi uden kirurgi

Hver tiende dansker over 60 år lider af ufrivillige rystelser i hænder, arme, ben og fødder i større eller mindre grad, og de kan enten hjælpes med medicin eller elektroder, som opereres ind i hjernen og dæmper rystelserne.

Anifer Saliev har dog været kræftsyg og egnede sig ikke til operation. Derfor rejste hun for to uger siden til Madrid for at modtage den nye og mere skånsomme behandlingsform med ultralyd, som brænder det syge hjernevæv væk inde i hjernen ved hjælp af lydbølger:

- Det her er kirurgi uden kirurgi. Vi åbner ikke kraniet, men kan alligevel behandle steder inde i hjernen. Det er en behandling, som ikke skal vedligeholdes, siger Niels Sunde, der er overlæge på Aarhus Universitetshospital, og som rejste med Anifer Saliev og TV 2 til Madrid for at overvære behandlingen.

Det er vigtigt, at patienten ligger helt stille under hele behandlingen.

Overlægen lægger ikke skjul på, at han godt selv kunne tænke sig at tilbyde behandlingen til sine patienter.

- Det vil for nogle være meget, meget attraktivt at skulle undgå et kirurgisk indgreb. Og måske kan det bruges til andre sygdomme. Cancer, epilepsi, fjernelse af svulster. Kun fantasien sætter grænser, mener Niels Sunde.

Virker i 80 procent af tilfældene

Behandlingen tager en formiddag og er foreløbig udført på 150 patienter. Ifølge lægerne hjælper behandlingen i 80 procent af tilfældene.

For Anifer Saliev har sygdommen betydet, at den 71-årige tidligere selvstændige bager og restauratør har holdt sig langt væk fra sociale sammenkomster af enhver art.

Men sådan er det ikke længere. Straks da den tre timer lange behandling var slut, kunne hun for eksempel for første gang i seks år skrive sit navn, så det kunne læses.

Inden behandlingen kneb det meget med at holde på kaffekoppen.

Claus Enghuus, som administrerer et netværk for danskere med familiær rystelse, håber, at behandlingen hurtigst muligt kommer til Danmark:

- Sygdommen kan være meget invaliderende, og i og med, at der ikke er flere bivirkninger ved den nye behandling, så tror jeg, at der er markant flere, der kan hjælpes, siger han og uddyber:

- Jeg er stødt på flere, der ikke tør få den operation, der tilbydes nu.

Danske Regioner er åbne

Ifølge Niels Sunde fra Aarhus Universitetshospital vil det koste det danske sundhedsvæsen 16 millioner kroner, hvis de skal investere i maskinen til det mere skånsomme indgreb, ultralydsbehandlingen giver, i forhold til en hjerneoperation:

- Den behandling, vi kan i øjeblikket, med elektroder er jo rigtig, rigtig fin behandling, så der er jo fordele og ulemper, men det her tegner bare nogle nye perspektiver, siger han.

Karin Friis Bach, der er formand for Sundhedsudvalget hos Danske Regioner, siger, at det ”umiddelbart” lyder ”som en interessant behandlingsform”, som hun er åben over for at se nærmere på:

- Det er jo dejligt for den pågældende patient, hvis hun har fået det bedre af behandlingen i Spanien. Om den skal udbredes til Danmark, kræver i første omgang, at vi får behandlingen bedre belyst herhjemme, og der har vi brug for lægefaglige vurderinger, inden vi tager stilling, siger hun.

Social igen

Med behandlingen kan Anifer Saliev nu genoptage sine håndværkssysler med at strikke og bage, og hun kan spise og drikke uden at spilde. Men bedst af alt, kan hun igen komme ud blandt andre mennesker og være social.

Behandlingen kræver, at patienten får barberet håret af. Men det er intet målt op mod resultatet, mener Anifer.

- Nu vil jeg for eksempel ikke være bange for at gå ud og drikke en kop kaffe eller gå ud at spise. Og jeg kan sende en SMS igen, ting jeg ikke har kunnet i meget lang tid, siger Anifer Saliev og fortsætter:

- Det gør en himmelvid forskel. Jeg tror ikke, folk kan sætte sig ind i, hvor meget det betyder. Så jeg føler mig virkelig priviligeret.

Behandlingen med fokuseret ultralyd findes endnu ikke i Norden, men cirka 60 andre steder i verden.