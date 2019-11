Fnat-epidemi plager danske familier - nu må din egen læge udskrive behandling

Mange danskere har siden december 2018 været ramt af den smitsomme fnat.

Fnat-problemet er blevet så stort, at de danske sundhedsmyndigheder nu gør det muligt for praktiserende læger at udskrive blandt andet tabletbehandlingen Stromectol, så fnat-ramte danskere hurtigere kan komme i behandling.

Det oplyser Lægemiddelstyrelsen i en pressemeddelelse.

- På grund af lange ventetider hos hudlægerne og i lyset af de verserende fnatudbrud i landet har Lægemiddelstyrelsen nu besluttet at give praktiserende læger mulighed for at få en generel udleveringstilladelse.

BEHANDLING AF FNAT Ved kløe og mistanke om fnat skal lægen kontaktes med henblik på diagnose og behandling.



Når der er konstateret fnat, bør der gives behandling til alle i husstanden og til personer, der har ligget i samme seng som den smittede. Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre familiemedlemmer kan være smittet, selvom de endnu ikke har fået symptomer.



Håndklæder og sengetøj vaskes ved min. 60º C i forbindelse med behandlingen.



Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i institutionen.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Fnat reagerer ikke på cremen

Fnat behandles som udgangspunkt i første omgang med NIX-creme og shampoo.

Men da fnat ifølge overlæge på hudafdelingen på Bisbjerg Hospital Carsten Sand i et stigende antal ikke reagerer på cremen, er midlerne Tenutex eller tabletterne Stromectol og Scabioral den eneste behandling, der kan gøre en ende på den intense kløe, der opstår, når fnat-miden graver gange i huden.

Problemet har imidlertid været, at kun hudlæger har kunnet søge Lægemiddelstyrelsen om at få en udleveringstilladelse til blandt andet Stromectol, fordi der er tale om medicin, som ikke bliver solgt i Danmark, og derfor skal hentes hjem fra udlandet.

Det har betydet, at en praktiserende læge først skulle have en udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Den skulle derefter godkendes, sendes retur til lægen, udleveres til patienten – og først derefter kunne den fnat-ramte patient gå på apoteket.

Dertil kommer, at mange fnat-ramte i begyndelsen af november måtte sande, at de måtte vente yderligere 14 dage, fordi behandlingen på grund af epidemien var i restordre på flere af landets apoteker.

Men nu gør styrelsen det altså muligt for praktiserende læger at få en generel udleveringstilladelse, så smittede danskere kan gå direkte fra lægen til apoteket.

Den nuværende epidemi startede ifølge Carsten Sand i december 2018.