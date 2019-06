Flot vejr sankthansaften i hele Østjylland

Når vi søndag sender heksen til Bloksbjerg, bliver det nærmest optimale forhold til en vellykket sankthansaften. Med fornuftige temperaturer og en svag vind vil det formentlig først være sent på aftenen, at vi skal finde den langærmede trøje frem.

- Hvis jeg skulle give aftenen stjerner, ville det blive ni ud af ti. Skulle den have den sidste stjerne, måtte temperaturen godt være nogle grader højere, men det bliver en virkelig flot aften, fortæller meteorolog ved TV 2 VEJRET Andreas Nyholm.

Læs også Genskabt træksti er nu indviet: - En del af vores kulturarv og DNA

Undgår faldgruberne

Et vellykket sankthansbål kræver en let brise og tørvejr, og det kommer vi til at få i rigt mål.

- Vi slipper for de to værste ting, der kan ramme en dansk sankthansaften, og det er regn og kraftig blæst. Til gengæld får vi en svag vind, og det er super godt, når vi skal have bål, siger Andreas Nyholm.

01:12 VIDEO: Se vejret for Sankt Hans aften og de komme dage her. Luk video

Temperaturmæssigt er meteorologens vurdering, at det bliver lunt uden at være direkte sydlandsk stemning:

- Mit bud lyder, at vi kan holde den gående i shorts og T-shirt frem til klokken 20, og når bålet tændes, bliver det også tid til at få sweateren på.

Læs også Dyrevenner advarer: Flyt bålet, så du ikke sætter ild til et pindsvin

Mulighed for let skydække

Det relativt solrige vejr kommer til at dække hele landet. Der kommer muligvis lidt høje siriusskyer, men det er ikke noget, vi kommer til at mærke noget til rent temperaturmæssigt.

- Det er ikke sådan, at Bornholm drukner i regn, og Vestkysten blæser væk, mens Sjælland får fint vejr. Det bliver landsdækkende flot. Den smule skyer, der er mulighed for, forsvinder frem mod solnedgang, forklarer Andreas Nyholm.