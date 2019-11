Flot, klar og ikke mindst tør weekend i vente

Efter et rekordvådt efterår kan vi nu se frem til en tør weekend over hele landet. I den østlige del af landet kommer der ligefrem sol fra oven. Til gengæld vil blæsten få det til at føles koldere, end det egentlig er.

Læs også VIDEO: Mange er nok trætte af regnen - men Jakob og Adam nyder godt af den

- Det bliver en ganske hæderlig weekend efter en periode, hvor vi ikke har set ret meget til solen. Tørvejr to dage i træk er nærmest en sjældenhed for tiden. Eneste 'men' er, at det vil blive blæsende, men først og fremmest får vi tørvejr i hele landet, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

En tur i skoven vil nok være bedre end en tur ud til vandet. Især på østvendte kyster vil det føles koldt med den her vind. Går man en tur i skoven, hvor der er læ, vil det være bedre. Sebastian Pelt, meteorolog, TV 2 Vejret

Generelt gælder det, at jo længere øst på du kommer, desto flottere bliver vejret. Vestpå vil det formentlig forblive mest skyet. Derfor vil især sjællænderne og særligt bornholmerne kunne få sol på næsen denne weekend.

Blæsten vil dog få det til at føles koldt.

Er du for eksempel ved østvendte kyster, vil kombinationen af de seks-otte grader og hård vind få det til at føles som lige over frysepunktet.

- En tur i skoven vil nok være bedre end en tur ud til vandet. Især på østvendte kyster vil det føles koldt med den her vind. Går man en tur i skoven, hvor der er læ, vil det være bedre, siger Sebastian Pelt.

Bedre vejr senere på weekenden

Når vi kommer frem til søndag, aftager vinden en smule, og solen vil også skinne flere steder end lørdag.

Vejrkortet til søndagens vejr illustrerer meget godt, hvordan solen titter mest frem i øst og syd, mens nord og vest mest vil få skyer. Foto: TV 2 Vejret

Selvom det bliver skyet i det nordlige og vestlige Danmark, vil det være relativt lyst for årstiden. Vinden får det til at føles køligt, men skaber også omrøring i luften.

Samtidig vil skydækket være tyndere, end det har været de sidste par dage. Det betyder, at vi ikke får nogle af de disede, dunkle dage, hvor det føles, som om solen aldrig rigtig står op. Samtidig slipper vi for nattefrost, så vi skal ikke ud og skrabe bil eller passe på glatte veje.

Læs også Gråvejrsdag i vente - og blæst til Djursland, Samsø og Aarhus-bugten

I næste uge vender regnen tilbage med de sidste millimeter efterårsregn for denne omgang.