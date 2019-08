Flere Telenor-kunder oplever nedbrud

Telefonselskabet Telenor har haft et nedbrud, der gør, at flere kunder har oplevet, at de ikke kan ringe fra telefoner med Telenor-abbonement. Det fremgår af selskabets Facebook-side, hvor adskillige kunder skriver, at de ikke kan ringe.

I nogle tilfælde er signalet kommet og gået ad flere omgange.

Ifølge pressechef vel Telenor, Alice Klinthom Duch, skyldes problemet et ustabilt netværk.

- Vi oplever i øjeblikket ustabilitet i netværket, der gør, at rigtig mange opkald og SMS'er fejler. De svingende nedbrud er fordelt ud over hele landet, forklarer hun.

Det vides imidlertid ikke, hvornår telenors kunder får telefonsignal igen.

- Vi arbejder på højtryk for at få rettet fejlen og stabiliseret netværket, siger pressechefen.