Flere og flere vender hjem fra ferien med væggelus i kufferten

De næste par uger vil mange rejseglade danskere pakke kufferten ud, når de vender hjem fra ferie. Det betyder samtidig, at nogle inviterer en flok blinde passagerer ind i deres hjem.

Det lille insekt væggelus kan gemme sig i syninger og folder. Men så snart de kommer indenfor i et varmt hjem, indtager de området omkring sengen, hvor de nemt kan komme til at suge blod hos deres sovende vært.

På få år er væggelusene blevet et af de dyr, som skadedyrsbekæmperne i Danmark arbejder hårdest for at få bugt med.​

- Det er et af de skadedyr, vi ser allermest, siger Claus Schultz, som er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for brancheforeningen for skadedyrsbekæmpere i Danmark.

- Der har været en støt stigning i mere end ti år nu, og vi ser stadigt flere tilfælde, tilføjer han.

Tegn på væggelus Kløende bid på kroppen. Ofte svulmer de op, og huden rødmer.

Væggelusen bider ofte de steder, der stikker uden for dynen; arme, hænder, hals, fødder.

Kig efter væggelusens ekskrementer, som ligner små sorte pletter eller klatter.

Små dråber blod på lagnet.

Der kan være en ubehagelig lugt.

Væggelusen er en ca. 6 mm lang, rødbrun tæge, flad og uden vinger.

Væggelusen kan overleve i op til et år uden mad.

Er der tegn på væggelus, er det vigtigt at reagere hurtigt.

Ingen destinationer er væggelus-fri

Der er ingen officiel oversigt over antallet af husstande, der får professionel hjælp mod væggelus, men firmaet Dansk Skimmel & Skadedyrsservice har det seneste år oplevet en stigning i antallet af kunder på 30 procent.

I 2019 har alene det firma behandlet 1000 tilfælde i danske hjem, skriver Randers Amtsavis.

Det er danskernes rejselyst, der for alvor har haft indflydelse på væggelusenes indtog.

Før lød det, at det hovedsageligt var eksotiske rejsedestinationer som Asien, Afrika og Sydamerika, der gav risiko for at få væggelus. Sådan er det ifølge Claus Schultz ikke mere.

- Mange af de kendte rejsemål som London og New York ser også ekstremt mange tilfælde. Der er hoteller i USA, som decideret siger, at de ikke kan garantere, at de tilbyder et væggelus-frit rum. Det er helt grotesk, siger han.

Det beskriver han også som en af grundene til, at mange opdager de ubudne gæster alt for sent.

Væggelusene er omkring 6-7 millimeter lange. Foto: STAN HONDA / Scanpix Denmark

Bid kan ligne myggestik

De seneste år har der været øget fokus på væggelus i Danmark, men nogle kommer alligevel helt intetanende hjem fra ferien. Væggelusene kommer kun frem om natten, så de er sjældent at se, og deres bid kan nemt forveksles med myggestik eller loppebid.

- Efter et par uger kommer der mørke plamager på væggen eller over skabet fra væggelusenes ekskrementer, og det er her, at det går op for familierne, at der er skadedyr, fortæller Claus Schultz.

Så snart mistanken om væggelus opstår, er det vigtigt at reagere og søge professionel hjælp, slår han fast.

- Væggelus lægger op til 200 æg på en gang. De lægger dem i sprækker overalt omkring sengen, hvor maden jo er, siger Claus Schultz.

På få måneder kan bestanden være øget markant, og så kan det blive både dyrt og besværligt at få fjernet.

Kan give psykiske konsekvenser

Traditionelt sprøjter skadedyrsbekæmperne med insektgift mod væggelus. Der kan også anvendes varme- og kuldebehandling, som også dræber dyrene. Begge behandlinger er tidskrævende og omfattende og kan i værste fald gå ud over vægge og interiør.

Udover de materielle skader, som behandlingen af væggelus forårsager, så kan det også være hårdt psykisk for dem, som oplever det.

- Det er meget basalt for et menneske, at man kan føle tryghed i sin egen seng. Den tryghed bliver ødelagt, når du oplever, at der sidder små insekter, der bare venter på, at du falder i søvn, så de kan suge dit blod, siger han.

Nogle personer får allergiske reaktioner af biddene, og insektbiddene forstyrrer i det hele taget nattesøvnen.

