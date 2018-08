Flere krydstogtskibe i Aarhus begejstrer - men besøgene kan være usunde

De seneste to år er antallet af krydstogtskibe, der lægger til kaj i de danske havne uden for København, fordoblet.

I 2017 lagde 138 af dem vejen forbi havnebyerne, mens tallet i 2015 var på 64, lyder det i en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Krydstogtskibene bliver ikke bare flere og flere, de bliver også større og større. Det betyder, at langt flere passagerer besøger de danske havnebyer.

I alt 160.000 turister ankom sidste år til danske havnebyer uden for København med krydstogtskib, og turismen herfra har skabt over 2000 nye jobs og en omsætning på 1,35 milliarder kroner.

Stor begejstring i Smilets By

I Aarhus er begejstringen for udviklingen stor.

- Det betyder rigtig meget, for krydstogtgæster er kendetegnet ved at komme ind og være forbrugere af vores by. De kommer og oplever vores attraktioner, vores restauranter og vores detailhandel, forklarer Peer Kristensen, der er direktør for VisitAarhus, til TV 2.

Det er jo dejligt, at folk gerne vil se Danmark, men skibene forurener enormt meget. Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd

Det er ikke kun turisterne, der er henrykte over "Smilets By". De lokale er også ganske fornøjede over de besøgende, og derfor gør de en særlig dyd ud af at byde dem velkomne.

- Når krydstogtgæsterne kommer til byen, bliver de mødt af frivillige aarhusianere, der står klar til at tage i mod dem og fortælle om byens oplevelser og om, hvad det vil sige at være dansker, fortæller Peer Kristensen.

På billedet har Royal Princess lagt til kaj i Aarhus. Foto: Kim Haugaard - Ritzau Scanpix

I alt 1300 frivillige står klar til at tage imod udenlandske turister. En af dem er Kirsten Myllerup, der har boet i Aarhus i 30 år.

- Aarhus har givet mig meget. Nu har jeg muligheden for at give noget igen ved at være frivillig. Det er skønt at tage i mod turisterne, byde dem velkommen og modtage den taknemmelighed de udviser, når vi står her, siger hun til TV 2.

Forureningen er stor

Det er dog ikke alle steder, udviklingen vækker begejstring. Det er nemlig ikke kun turister med pengepunge, de store skibe tager med sig, men også tung og forurenende røg, og det bekymrer Det Økologiske Råd.

- Det er jo dejligt, at folk gerne vil se Danmark, men skibene forurener enormt meget, fordi de afbrænder 100 gange så meget brændstof som almindelig vejdiesel og i store mængder, forklarer Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i rådet.

Han uddyber, at den tunge røg udgør en sundhedsrisiko for de lokale, når de store skibe kommer sejlende ind i hjertet af danske havnebyer. Det er på trods af, at reglerne for forurening fra skibe er strammere i Danmark end i mange andre lande.

- Det er langt fra nok. Der er ingen regler om røggasrensning og partikelfiltre, selvom både lastbiler og personbiler har enormt mange regler på området. Skibe er på en eller anden måde skånet på området, og det er ikke godt nok.

Vi er i dialog om problemet

Claus Bødker, som er krydstogtchef ved Wonderful Copenhagen og har ansvaret for de 11 danske krydstogthavne, erkender, at forurening er et problem.

- Det er klart, at vi har en udfordring med krydstogtskibenes udledning, men det skal også siges, at der i 2015 kom nogle nye regler, der gjorde, at udledningen af svovl blev nedsat med 90 procent, lyder det fra krydstogtchefen, der tilføjer:

- Det er stadig for meget, men vi er i dialog med rederierne for at få styr på det.

