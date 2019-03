Flemming Toft: AGF er i fare for at rykke ned

AGF kan komme i problemer i det kommende nedrykningsspill og risikerer dermed at rykke ud af Superligaen.

Sådan lyder vurderingen fra TV 2 Sports fodboldkommentator Flemming Toft.

I nedrykningsspillet føler Toft sig overbevist om, at Vejle, Hobro og Vendsyssel ender på en af de to nederste pladser i hver af de to grupper, der betyder, at holdene skal ud i playoff-kampe for at undgå nedrykning.

Til gengæld er kommentatoren i tvivl om den anden nedrykningskamp fra pulje 1, der udover Vejle er med AGF, Horsens og Sønderjyske.

- Umiddelbart bør man være mest bekymret på AGF's vegne. Selvom de ligger bedst i puljen fra start, er det jo kun på målscore i forhold til Horsens.

- AGF er den helt store taber i Superligaen indtil nu, og jeg kan godt se, at de kan komme i problemer, for de kan få problemer med både Horsens og Sønderjyske - meget nemt endda. Vi har set dem gennem hele sæsonen være så ustabile, og det er tredje år i træk, at de ikke er med i slutspillet, hvor de burde være og selv har haft ambitioner og troen på, at de kunne være. Det kan godt give lidt uro, vurderer Flemming Toft.

De to klubber, der slutter på sidstepladsen i grupperne i nedrykningsspillet, spiller to playoff-kampe mod hinanden om at undgå direkte nedrykning til 1. division. Vinderen af kampen møder så nummer to fra 1. division i yderligere to playoff-kampe om en plads i Superligaen.

De to klubber, der slutter næstsidst i grupperne, spiller to playoff-kampe om at undgå yderligere to playoff-kampe mod nummer to i 1. division om en plads i Superligaen.

Flemming Tofts bud på den direkte nedrykker til 1. division er Vendsyssel.