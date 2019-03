Fire par har vundet Danmarks vildeste tv-gevinst: Det har de gjort med den

Et hus til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Det er præmien, som dette års vindere af 'Nybyggerne' løber med, når finalen afgøres tirsdag 27. marts 2019 på TV 2.

Læs også Par udgår halvvejs i TV 2-programmet 'Nybyggerne'

I ugevis har de tre tilbageværende par i programmet knoklet for at færdigbygge og indrette deres drømmebolig i Randers. Men hvordan er det egentlig gået vinderne fra de tidligere sæsoner, efter kameraerne er slukket?

Hvor bor de nu, og hvad har de gjort med gevinsten? Det får du et overblik over her:

Charlotte og Fredrik vandt sæson 4

Kæresteparret Charlotte og Fredrik fra Aarhus løb sidste år med sejren i 'Nybyggerne' – og dermed en lejlighed i Hedehusene på Sjælland til en værdi af 3,4 millioner kroner.

De var flere gange på udebane i forhold til de byggetekniske færdigheder. Alligevel vandt Fredrik og Charlotte seernes hjerter i 2018. Foto: Metronome / TV 2

Under et år efter sejren fik flere begivenheder dog nybyggerparret til at indse, at de ikke kunne blive boende i vinderlejligheden. De havde fået en lille søn og ønsket om at komme tættere på familien i Jylland var blevet større, fortalte de.

Charlotte og Fredrik er efter et lille halvt år på Sjælland klar til at vende hjem til Aarhus. Foto: Privat

Samtidig var Charlotte kommet ind på uddannelsen Visuel Antropologi i Aarhus.

Derfor fortalte de i januar 2019, at de ville sælge lejligheden i Hedehusene.

- Vi har overvejet det meget, for vi er rigtig glade for selve lejligheden. Men i længden kan vi ikke se os selv bo i Hedehusene, som vi ikke som sådan har noget forhold til, sagde Charlotte Jakobsen til TV 2.

Det var lige sådan, vi drømte, at det skulle være. Anne Kristine Bach, vinder af sæson 3

Hvor drømmene helt præcis skal realiseres, når lejligheden er solgt, ved de ikke endnu – udover at det bliver omkring Aarhus. Men de vil gerne ud i naturen, hvor der er luft og ro – og så er de ikke afskrækkede af at skulle renovere noget selv.

Anne og Todd vandt sæson 3

Anne og Todd boede i forvejen i Aalborg og lagde under 'Nybyggerne' ikke skjul på, at de ville elske at bo i netop det hus, som de endte med at vinde. Foto: TV 2

I foråret 2017 var det Anne, Todd og deres lille datter Lily, der vandt 'Nybyggerne' og dermed et hus til en værdi af 2,9 millioner kroner.

Allerede undervejs i programmet havde familien ikke lagt skjul på, at nybyggerhuset lidt uden for Aalborg havde deres drømmeplacering. Her bor familien derfor også stadig i dag.

Anne og Todd foran deres hus i 'Nybyggerne' 2017. Foto: Lars Horn / Baghuset

Parret har det seneste år lavet små justeringer i huset. For nylig har de sat en væg op igen ind til et rum, som nu skal agere kombineret kontor og gæsteværelse til overnattende familie fra New Zealand.

Derudover har de brugt sommerferien på at lave lidt om i stueetagen. Her har de flyttet en væg, så køkkenet er blevet større, og så har Todd haft gang i sit helt store projekt med selv at lægge sildebensgulv.

Anne, Todd og Lily på en af deres ferier i New Zealand. Foto: Privat / TV 2

- Vi er virkelig faldet til i huset. Alfa omega for at vi er faldet så godt til, tror jeg, er, at vi boede her i Aalborg, allerede inden vi var med i 'Nybyggerne', så Lily går stadig i den samme børnehave, og vi har det samme arbejde. Det var lige sådan, vi drømte, at det skulle være, siger Anne Kristine Bach.

For nyligt er der kommet en lille ny beboer i nybyggerhuset.

Lilys isbutik, hobitlegehuset med det nye græs på taget og den reol, som Todd har bygget. Foto: Privat / TV 2

I midten af februar blev parret nemlig igen forældre til en lille pige.

- Vi har det rigtig godt. Vi er helt igennem ovenud lykkelige for at være blevet en familie på fire. Det er gået så godt det hele, omend hun kom lidt uventet før tid. Lily har taget så godt imod hende, og det føles allerede, som om hun altid har været i vores liv.

Lise og Michael vandt sæson 2

Det var et stort øjeblik for Lise og Michael, da de vandt deres drømmehus i sidste sæson af 'Nybyggerne'. Foto: Metronome / TV 2

I marts 2016 løb det unge par Lise og Michael med sejren og et hus til en værdi af 3,4 millioner kroner i Farum, hvor anden sæson af 'Nybyggerne' blev optaget.

Læs også 11 ting der sker bag kameraerne i 'Nybyggerne'

Siden da er de blevet gift og har fået sønnen Villy, som i dag er to år gammel. På jobfronten har de fået deres eget firma og har skrevet en børnebog - og så har parret solgt huset i Farum.

Det gjorde de i 2018, hvor de samtidig købte en naturgrund tæt på Skørping i Jylland.

Lise og Michael blev i slutningen af december 2016 forældre til en lille dreng, som fik navnet Villy. Foto: Privat / TV 2

- Vi var egentlig faldet til i Farum, og derfor var det også mega svært at sige farvel til, men vi kunne bare mærke, at der var for langt til vores familier i Jylland, siger Lise Vandborg.

Mens de bor hos hendes forældre, skal de nu i gang med at bygge et nyt hus på den grund, de har købt. Og netop det eventyr kan seerne følge med i på TV 2 PLAY senere på året.

Anne og Simon vandt sæson 1

Anne og Simon tilbage i 2013, da de deltog i første udgave af 'Nybyggerne' og blev kendt som parret med det gule gulv. Foto: Metronome / TV 2

I 2013 vandt Anne og Simon et hus til en værdi af 2,9 millioner kroner i Kolding-forstaden Vonsild, da første sæson af 'Nybyggerne' rullede over skærmen.

01:55 VIDEO: Christopher Edelgaard Løve og Camilla Edelgaard Løve fra Mesing ved Skanderborg tager os med på en rundtur i deres drømmehus. I begyndelsen ville kommunen ikke give dem tilladelse til bjælkehuset. Nu er det byens stolthed. Luk video

Her nåede parret at bo i 1,5 år, før de solgte huset, fordi det viste sig at være for lille til et par med to børn.

I stedet kastede de sig over et stort renoveringsprojekt med et gammelt hus – også i Kolding – fra 1950, som de stadig boede i, da TV 2 talte med dem i 2018.

Anne og Simon Halskov sammen med deres to sønner, som også var med i 'Nybyggerne'. Foto: Privat / TV 2

Man er skattepligtig af gevinsten i 'Nybyggerne', og det mellemværende løses allerede ved indflytning. Derfor får dem, der senere vælger at sælge vinderboligen, det overskydende beløb med sig videre ved et salg.

Hvem der løber med sejren i 'Nybyggerne' 2019, afgøres 27. marts klokken 20.00 på TV 2. Her er det op til seerne at bestemme, hvilket par der skal vinde et hus til 2,6 millioner kroner.