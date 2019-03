Finalen i X Factor skal afholdes i Østjylland

Når der 12. april skal findes en vinder af 'X Factor' 2019, sker det med et sandt finalebrag.

Det store show rykker nemlig ud af det faste studie og afholdes i Forum Horsens.

- TV 2 har hele tiden haft en klar ambition om at komme så meget rundt i landet som muligt med 'X Factor', og derfor er det med glæde, at vi nu kan afsløre, at vi afholder den store 'X Factor'-finale i Horsens, siger TV 2s underholdningsredaktør Dorte Borregaard i en pressemeddelelse.

Hun henviser til, at programmets auditions er foregået henholdsvis i Aarhus, Odense og København, mens 5 Chair Challenge blev afholdt i Svendborg og bootcampen på Bornholm.

I fredagens udgave af X Factor måtte Andrea Brøndsted forlade programmet efter det andet liveshow. Foto: Martin Sylvest - Ritzau Scanpix

Rykkes ud af studiet

Årets 'X Factor'-finalister kan derfor se frem til at stå på en endnu større scene, end den de fredag efter fredag indtager i det nybyggede live-studie i Brøndby foran 550 tilskuere.

Men Forum Horsens er ikke ukendt land i TV 2-regi. De seneste tre år har arenaen huset den store finale i ’Vild med dans’ og flere tusinde tilskuere. Og ambitionen er at lave et "flot og festligt punktum" for ’X Factor’, som underholdningsredaktøren udtrykker det.

Der har også tidligere været tradition for at skrue op for ’X Factor’-showet, når vinderen skal findes.

I løbet af programmets 11 sæsoner på DR har finalen flere gange været afholdt i Parken og i Jyske Bank Boxen. Det er dog tre år siden, at 'X Factor'-finalen sidst løb af stablen uden for det faste studie i DR-Byen.

Skal spille på Smukfest

Med placeringen er endnu en detalje om den store finale offentliggjort. Det samme er præmien, de otte tilbageværende live-deltagere kæmper om.

Dette års vinder kan se frem til en pladekontrakt med Sony Music og et to ugers ophold i Sonic Vista Studio på Ibiza, hvor der skal indspilles musik med et professionelt team.

Derudover lander der som noget helt nyt et stort koncertjob i kalenderen. Vinderen skal nemlig spille på Smukfest i Skanderborg til august.

Billetsalget til det store finaleshow begynder 15. marts klokken 10 på Ticketmaster.