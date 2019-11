Fem gode råd til at få dit barn til at læse - og hvad du ikke skal gøre

Det går den forkerte vej for læsefærdighederne i de danske folkeskoler.

Det viste resultatet af de nationale tests fra skoleåret 2018/2019 forleden.

Siden folkeskolereformen i 2014 har det været målet, at 80 procent af eleverne skal være ”gode” læsere.

Det er dog kun 70 procent af eleverne, der på baggrund af den seneste test kan kalde sig det. Et tal, der har været faldende, siden folkeskolereformen trådte i kraft.

Handler om læseglæde

Hvor god en læser ens barn bliver, afgøres dog ikke kun i skoletiden. For lysten til at lære at læse handler også om læseglæden – og her kan man som forældre gøre en stor forskel.

Det fortæller læse- og sprogkonsulent Pernille Sørensen, som har arbejdet som skolelærer i mange år.

- Læsning er en færdighed, som man bliver dygtig til, når man træner den. Men det er nemmest at træne noget, man har lyst til at træne. Derfor er læseglæde en katalysator til al læseudvikling, siger hun i ’Go’ morgen Danmark’.

Af den årsag kan tommelfingerreglen om 20 minutters læsning hver dag, som mange forældre holder sig til, godt være lidt for firkantet.

- Det kommer meget nemt til at handle om antal sider eller minutter og ikke om, hvad bogen siger en, lyder det fra Pernille Sørensen, som i stedet opfordrer til, at man også har fokus på at fremelske læseglæden.

Få Pernille Sørensens fem gode råd til at styrke dit barns læseglæde herunder.

STYRK DIT BARNS LÆSEGLÆDE

1 - Vælg den rigtige bog

Forestil dig, at du blev sat til at læse 20 minutter hver dag om et emne, der ikke interesserer dig. Det ville nok ikke være særligt motiverende, og det samme gælder naturligvis for dit barn.

Gør dig derfor umage for at finde bøger om emner, der interesserer dit barn, og lad barnet være med til at vælge.

Har du brug for hjælp til at finde velegnede bøger, kan børnebibliotekaren på dit lokale bibliotek hjælpe dig.

2 - Find den rigtige sværhedsgrad

For at teste, om sværhedsgraden i en bog er passende, kan du lade dit barn læse en side i den.

Der skal ikke være mange ord, barnet snubler over på en side, før den er for svær for barnet at læse selv.

Læser I derimod sammen, må der gerne være lidt flere svære ord.

3 - Tal om bøgerne

Lad ikke læsningen være begrænset til bare det, men sørg for også at tale med dit barn om de bøger, I læser.

For at komme i gang med snakken kan man tage udgangspunkt i disse fire punkter:

Forudsig: Tal om, hvad I tror, bogen handler om, inden I går i gang med at læse. Hvad fortæller bogens forside, bagside og illustrationer eksempelvis? Forudsigelserne kan også bruges undervejs, hvor I kan snakke om, hvad der mon sker på næste side.

Spørg: For at sikre, at barnet rent faktisk forstår det, han eller hun læser, er det en god idé at stille spørgsmål til teksten. Det kan både være konkrete spørgsmål, hvor svaret står i teksten, eller spørgsmål, der kræver, at man undrer sig – for eksempel over, hvad hovedpersonen mon tænker og føler.

Opklar: Husk at give dig tid til at stoppe op og forklare, når barnet møder svære ord og vendinger i teksten.

Opsummer: Når læsningen er færdig, så tal om det I læste, og hvad bogen handlede om.

4 - Lav fælles læsetid

Mens barnet er ved at lære at læse, bør I læse sammen hver dag. Når barnet bagefter kan huske, hvad det har læst, og kan forstå det, er det klar til at læse selv.

Selvom dit barn er begyndt at sidde med bøgerne selv, er det en god idé at blive ved med at fastholde den fælles læsetid.

Sæt jer sammen en gang om dagen og læs i hver jeres bog – på den måde viser du dit barn, at du prioriterer tid til læsning, og at læsningen ikke behøver at være en ensom proces.

5 - Vær en god rollemodel

Mange forældre er gode til at sætte rammer for, at børnene skal læse mindst 20 minutter hver dag, men det, man selv gør, har ofte større betydning, end det man siger.

Sørg derfor for at vise dine børn, at du prioriterer læsning og bøger ved at have synlige bøger i hjemmet, at bruge dem som opslagsværker og at vise, at du selv godt kan lide at læse.

Kilde: Pernille Sørensen, læse- og sprogkonsulent, Faxe Kommune