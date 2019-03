'Fantastisk' Superliga-ændring begejstrer kritiske trænere

Sidste år var han rasende, Superliga-træner Thomas Thomasberg, der mente, at landets bedste fodboldrække havde en "lortestruktur".

Men det har ændret sig.

- Til en god spænding, som vi også glæder os til som spillere og trænere, siger Thomas Thomasberg, da TV 2 SPORT spørger ham til holdningen et år senere.

Træner i Randers FC, Thomas Thomasberg, er glad for ændringerne i Superligastrukturen. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Nu glæder den nuværende Randers- og tidligere Hobro-træner sig over strukturen.

Det skyldes ændringen, der betyder, at ligaens nummer syv efter grundspillet selv kan vælge, hvilken nedrykningspulje de vil havne i. Noget der står i kontrast til sidste år, hvor puljerne var bestemt på forhånd.

Det resulterede i, at Sønderjyske havde mest ud af at tabe den sidste grundspilsrunde, da de så blev nummer otte og havde flere point ned til holdene under sig end Hobro, der via syvendepladsen var i aktuel nedrykningsfare.

- Det er blevet lavet fuldstændig rigtigt nu, mener Thomas Thomasberg, der glæder sig over, at strukturen nu tjener sit oprindelige formål.

- For sportens skyld er det fantastisk, at der i runde 25 og 26 er så stor spænding om noget, der først skal afgøres, når turneringen er færdig. Man har opnået det, man gerne vil, siger Randers-træneren.

- Fantastisk for den neutrale

Kronjyderne ligger sammen fire andre hold inden for et points afstand i midten af Superliga-feltet, før den næstsidste runde er færdigspillet, mens heller ikke Brøndby, Esbjerg og OB kan føle sig sikre på en slutsspilsplads endnu.

De kan imidlertid sikre sig med en sejr i 25. runde, mens Randers FC, AC Horsens, Aab, FC Nordsjælland og AGF må forsøge at optimere egne muligheder før sidste runde.

David Nielsen mener, at for den neutrale tilskuer, så er den nye struktur fuldstændig fantastisk. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Også AGF-træner David Nielsen har tidligere ytret sig kritisk om fordelingen af hold i nedrykningsspillet, men er glad for den nuværende struktur, som han "hele tiden har været for".

- For den neutrale er det her fuldstændig fantastisk at følge med i. Det er det for alle. Det er et kæmpe boost, at alle har noget at spille om. Du kan sætte dig ned og se Superliga, hvor nogen mislykkedes med at nå deres mål, mens andre jubler, fordi de ligger nummer seks efter 26 runder, siger David Nielsen til TV 2 SPORT.

- For mig at se er der ingen minusser ved det her. Det er selvfølgelig sindssygt stressende at arbejde under, men det er kun med til at presse os, og det har vi alle sammen godt af, mener AGF-træneren med fortid i Lyngby.

Han mener desuden, at udenlandske klubber har større tilbøjelighed til at hente danske spillere nu end tidligere, da de ser dem i "mere stressede situationer".

Superligaen udvidede fra 12 til 14 hold og indførte mesterskabs- og nedrykningsslutspil med dertilhørende playoffkampe forud for 16/17-sæsonen.

Til 20/21-sæsonen reduceres rækken igen til 12 hold, og playoffkampene sløjfes. De to slutspil, et for de øverste seks og et for de nederste seks, står imidlertid ved magt.