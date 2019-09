Endnu mere efterårsvejr tirsdag - vindstød af stormstyrke på vej

Det er ægte efterårsvejr i dag, og der kommer endnu mere af slagsen i morgen, tirsdag.

Lidt koldere luft slår ned igennem Danmark i morgen fra nordvest. I forbindelse med tirsdagens regnbyger vil der komme kraftige vindstød i hele landet. De kraftigste vindstød ventes ved Vestkysten, hvor de kan nå op omkring 28,5 meter per sekund, som er stærk storm.

- I løbet af tirsdag morgen kommer der relativt kraftige byger i Østjylland, og i forbindelse med dem kan der godt være kraftige vindstød, som især ude over Djursland og over Samsø kan være med vindstød af stormstyrke, mens det inde over land holder sig under stormstyrke. Men i løbet af formiddagstimerne altså risiko for kraftige vindstød, mens det ud på eftermiddagen klarer noget op, siger Anders brandt fra TV 2 Vejret.

VIDEO: Se den østjyske vejrudsigt for de kommende dage.

Allerede i aften og nat begynder det at blæse op i Nordjylland, og fra tirsdag morgen vil der stedvis optræde vindstød af stormstyrke.

Prognose tirsdag klokken 12. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I løbet af formiddagen vil det meste af Vestkysten få stormstød, og nogle steder kommer der også vindstød af stærk storm.

Prognose tirsdag klokken 15.00. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

I eftermiddagstimerne vil der også komme kraftige vindstød i de østlige egne. De vil generelt være af kulingstyrke, men lokalt kan der også optræde stormstød. Det vil ruske i træer og husgavle, og de kraftigste vindstød kan sende trampoliner og havemøbler på en flyvetur.

Prognose tirsdag klokken 18.00. Foto: Grafik - TV 2 Vejret

I aftentimerne vil vindstødene blive færre og mindre kraftige, men ved Vestkysten kan der stadig optræde stormstød.

Men så bliver der skruet ned for blæsten og op for solen. For der er mere sommerligt vejr på vej sidst på ugen, hvor vi kan få temperaturer over de 20 grader.