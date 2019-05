Endnu en iskold nat forude – ned til to graders frost

Morgenens første hundeluftning og turen til bageren efter morgenbrød kan blive en kold omgang søndag. Luften over Danmark er nemlig fortsat kold, og der er udsigt til udbredt nattefrost.

To frostgrader kan vi nå ned på flere steder, og det er sandsynligvis i Midt- og Østjylland og på Midtsjælland, at vi finder de koldeste steder. Lokalt er der endda risiko for endnu lavere temperaturer.

Frosten bliver ret udbredt, for i henhold til prognoserne kan temperaturen falde til under nul grader i store dele af Jylland, på Sjælland og Lolland og Falster, og på midten af Bornholm kan man også få negative temperaturer.

En prognose for temperaturerne søndag morgen. Klart og stille vejr gør, at temperaturen allerede sent lørdag aften kan falde til under frysepunktet. Foto: TV 2 Vejret

Frugtavlere frygter weekendens nattefrost

Dermed er der stor risiko for, at sarte planter får frostskader, og særligt blomstrende frugttræer er udsatte.

- Frosten kan ødelægge en del af æbleblomsterne, så de ikke udvikler sig til salgbare æbler, fortalte den fynske frugtavler Hans Luunbjerg tidligere på ugen til TV 2 Vejret.

For to år siden oplevede vi lignende forhold med frost i begyndelsen af maj, og det førte til ødelagte æbleblomster over hele landet med en kraftig reduceret æblehøst til følge.

En kombination af kold og tør luft og ret svage vinde over land gør, at temperaturen hurtigt falder, når solen går ned. Dermed kan der komme frost allerede i løbet af lørdag aften.

Det kolde vejr fortsætter i en lille uges tid endnu, og helt frem til i midten af næste uge er der risiko for nattefrost.

Sne ved Silkeborg fredag aften. Foto: Hans Olav Sandal, TV MIDTVEST

Sne i Malling ved Aarhus fredag den 3. maj. Foto: Charlotte Houman - Privatfoto