Endnu en ekstrem varm februardag i vente

Hvis man ikke fik nydt forårsvarmen tirsdag, så er der igen rig mulighed for det onsdag.

Meget varm luft for årstiden befinder sig fortsat over Danmark, og med stort set skyfrit vejr over landet onsdag morgen, vil der hurtigt komme fuld 'blus' på solen, når den kommer på himlen.

Derfor vil temperaturerne hastigt stige, og før middag vil temperaturen være over 11 grader flere steder.

Højeste temperaturer onsdag eftermiddag. Lokalt kan temperaturen dog nå 14-15 graders varme. Foto: TV2 VEJRET

Ligesom tilfældet var det tirsdag, bliver det især i den østlige del af de forskellige landsdele, at det bliver varmest.

Det skyldes, at vinden blæser fra vest, og dermed opvarmes på sin vej over det solopvarmede land.

I modsætning til tirsdag vil det dog blæse en smule mere onsdag. Det kan i første omgang have en lidt dæmpende effekt på temperaturstigningerne, men omvendt kan det forhindre en søbrise i at blive dannet.

Søbrisen opstår, når der er stor temperaturforskel mellem hav og land, og resulterer i en kold luft fra havet, som kan lægge en iskold dæmper på forårsvarmen. Hvis det dog samtidigt blæser med vind væk fra kysten, bliver søbrisen ikke særlig udtalt.

Temperaturen kan lokalt nå 15 grader

Generelt vil temperaturerne onsdag formentlig blive en lille smule lavere end tirsdag. Man vil kunne opleve 12 til 13 graders varme mange steder, men lokalt kan termometrene vise helt op mod 15 grader midt på eftermiddagen.

Sandsynligheden for så høje temperaturer er størst over det østlige Jylland, på Nordfyn samt over det nord- og østlige Sjælland.

Det er ottende dag i februar, at temperaturen er nået over 12 grader - og det er aldrig før sket i årets anden måned.