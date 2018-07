Endelig eller 'åh nej' - her er prognosen med masser af regn

Står den seneste prognose fra det fælleseuropæiske meteorologiske regncenter i England til troende, har vi langt om længe udsigt til store mængder regn herhjemme.

Der kan ske inden for de næste 10 dage, og især tirsdag og onsdag i næste uge ser våde ud.

Og mange danskere vil sikkert synes, det er tiltrængt med regn, mens en ligeså stor gruppe nok stadig nyder det tørre og varme sommervejr.

Overordnet set ændrer vejret sig ikke nævneværdigt de næste tre dage, hvor vi har udsigt til ret solrigt, varmt og stort set tørt vejr.

Varm, fugtig og stabil luft fra øst

Temperaturen vil dog være jævnt stigende efter en lørdag, som byder på det køligste vejr i den næste uges tid.

Tirsdag og onsdag strømmer varm og fugtig luft ind over Danmark nær jordoverfladen, mens relativt kølig luft befinder sig i stor højde.

02:38 VIDEO: Det kan være ekstremt farligt at have dyr med i bilen i denne varme. Her kommer Karina Hindborg fra Dansk Dyreværn Aarhus med gode råd til, hvordan du på forsvarlig vis har hunden med i bilen. Luk video

Derved skabes en ustabil vejrsituation, hvor kraftige regn- og tordenbyger kan trives.

Stedvis kan der falde mellem 10 og 20 millimeter regn fra tirsdag eftermiddag til torsdag eftermiddag, og senere i næste uge strømmer endnu mere ustabilt vejr ind over Danmark, så vi samlet set kan få over 30 millimeter og lokalt endda op mod 70 millimeter.

Det er især Østjylland, Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, som kan blive ramt af regnvejret.

Regnmængder er usikre, men det er sikkert, at det varme vejr fortsætter

Regnmængderne er dog usikre, for der er tale om en beregning, der gentages flere gange i døgnet i takt med, at nye vejrobservationer bliver tilgængelige.

Næste beregning, som er tilgængelig i aften (fredag), kan meget vel se anderledes ud, og den tilsvarende amerikanske prognose har da også en lidt anden udvikling.

Prognoserne er dog enige om, at vejret kan blive mere ustabilt - og varmt - i næste uge.

Intet tyder til gengæld på, at det bliver køligt det næste lange stykke tid.

Store mængder regn for at komme tørke til livs

Danmark har gennem det seneste stykke tid været ramt af tørke over hele landet. Det har blandt andet betydet, at der er nedlagt afbrændingsforbud og vandingsforbud over store dele af landet.

For at komme tørken til livs skal der dog falde en hel del regn, oplyser DMI, der står for at lave det nationale tørkeindeks.

02:08 VIDEO: Normalt er der ingen adgang på øen Vorsø i Horsens Fjord, men onsdag bød en af øens to beboere, Jens Gregersen, på rundvisning i vildnisset. Luk video

Skal man for alvor bryde tørken, skal der på landsplan falde omkring 40 mm nedbør eller 40 liter pr. kvadratmeter. Det svarer til cirka 60 procent af julis normalnedbør, lyder det fra DMI.

Ifølge Beredskabsstyrelsen er det de enkelte kommunale beredskaber, der står for at ophæve det afbrændingsforbud, som lige nu er nedsat i det meste af landet. Derfor kan det variere fra kommune til kommune om forbuddet bliver ophævet, hvis der falder regn i næste uge.