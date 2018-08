En inaktiv sommer kan skade kroppen: - Alarmklokken burde lyde

De varme sommerdage indbyder mest af alt til at ligge på langs i skyggen og bevæge sig mindst muligt.

Men er det noget, man praktiserer gennem hele sommeren, kan det blive direkte skadeligt, viser to nye undersøgelser, der er henholdvis britisk og canadisk. Det skriver NY Times.

Og der er noget, de færreste er klar over, mener idrætsfysiolog Eskild Ebbesen, der også er tidligere letvægtsroer og kendt fra 'guldfireren' og tidligere Silkeborg Roklub.

- Mange tænker: "Jeg tager bare en slapper og kan altid komme tilbage". Det er en typisk tanke, men alarmklokken burde lyde – for så simpelt er det ikke helt, siger han.

Risiko for diabetes

Ifølge undersøgelserne kan periodevis inaktivitet nemlig sætte folk sundhedsmæssigt tilbage i længere tid, selvom de vender tilbage til et normalt aktivitetsniveau.

Hos testpersonerne kunne den midlertidige livsstil blandt andet ses på et forhøjet blodsukker og en øget risiko for diabetes-2. Mens de ældre også havde tabt muskelmasse og taget fedt på i det problematiske maveområde.

- Det er primært de ældre, der har svært ved at komme tilbage i samme form, men man er også i risiko, hvis man gør det som ung hver evig eneste år – og både henover julen og sommeren, siger Eskild Ebbesen.

Som rust på en bil

Udover konsekvenserne for muskler og kondition, så kan der ifølge idrætsfysiologen også være andre alvorlige og mere permanente konsekvenser ved ikke at få rørt sig.

- Muskelstyrken kan man træne op og få ret store forbedringer på få uger. Men sener og knogler har sværere ved at komme tilbage, siger han.

Her kan lang tid på langs gå hen og sætte varige spor, selvom det ikke umiddelbart er noget, man lader sig mærke med.

- Det svarer til, at man lader bilen ruste en smule. Selvom man maler over det, er det stadig lidt svagere, siger Eskild Ebbesen.

Afslapning uden konsekvenser

Ifølge idrætsfysiologen kan det dog godt lade sig gøre at flade helt ud i ferien uden at sætte sin sundhed på spil.

Meget lidt, men intensiv, motion kan gøre, at man vedligeholder sin styrke og form på sidelinjen. Og her kan man faktisk nøjes med 10 til 15 minutter om dagen eller en løbetur en gang imellem, uddyber han.

Og jo yngre man er, jo lettere vil det også være for kroppen at komme tilbage. Men i alle tilfælde vil det kræve en øget indsats.

- For har man valgt at ligge stille hele sommerferien, er man nødt til at overkompensere for at komme i samme sundhedstilstand som før. Det vil sige, at man skal spise sundere og dyrke mere motion end før den inaktive periode, siger Eskild Ebbesen.