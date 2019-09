Ellemann får flere magtfulde poster i Venstre

Sophie Løhde er Venstres nye politiske ordfører, mens den nyvalgte partiformand Jakob Ellemann-Jensen sætter sig på posten som gruppeformand.

Det er resultatet af en rokade i ledelsen af Venstres folketingsgruppe, som folketingsmedlemmerne har lavet på et gruppemøde tirsdag.

Kaos har ført til ny konstituering

Det er ellers kun halvanden måned siden, at Jakob Ellemann-Jensen blev valgt som Venstres nye politiske ordfører og Kristian Jensen som gruppeformand, men siden er der sket meget.

Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen er efter en kaotisk sensommer ikke længere en del af Venstres ledelse, og det har gjort det nødvendigt at lave en ny konstituering.

Magtfulde poster

36-årige Sophie Løhde skal som ny politisk ordfører tegne Venstres profil udadtil. Den politiske ordfører er ofte meget aktiv i medierne for at kommentere aktuelle sager, og selvom Løhde ikke tidligere har været politisk ordfører, er hun ikke uvant med medierne.

Hun har været Venstres sundhedsordfører i flere år, og fra 2015 til 2019 har hun været både sundhedsminister og minister for offentlig innovation.

Gruppeformanden er sjældent lige så synlig udadtil, som den politiske ordfører er, men posten er central, og især på Venstres indre linjer har gruppeformanden en vigtig rolle i udformningen og koordineringen af partiets politik.

Ellemann vil have fingeren i jorden

Anders Fogh Rasmussen har tidligere været både gruppeformand og partiformand, men generelt er der ikke tradition for, at partiformand og gruppeformand er samme person.

Men Jakob Ellemann-Jensen, der i sin tale på Venstres ekstraordinære landsmøde lørdag advarede mod de fløjdannelser, der har plaget partiet de senere år, har ønsket selv at varetage posten for at have "fingeren i jorden".

- Jeg har brug for, at Venstres folketingsgruppe står samlet, og det har Venstre brug for, at den gør. Og mit vigtigste værktøj i den forbindelse er selvfølgelig at være i så tæt kontakt med folketingsgruppen som muligt, og det mener jeg, jeg bedst er som gruppeformand, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Lauritzen forbigået

Tidligere skatteminister Karsten Lauritzen havde ellers offentlig meldt ud, at han var interesseret i at blive ny gruppeformand. Han bliver i stedet næstformand for Venstres folketingsgruppe.

- Jakob har ønsket som partiformand at komme til at kende gruppens medlemmer bedre, og det tror jeg grundliggende er klogt af ham, siger Karsten Lauritzen.

Men Karsten Lauritzen bliver en mere aktiv gruppenæstformand end normalt, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Gruppenæstformanden vil få udvidet sine opgaver, alt den stund at jeg også skal rejse rundt i Danmark og tale med vores foreninger.

Løkke og Jensens roller er uklare

Selvom Venstre tirsdag har valgt en ny ledelse af sin folketingsgruppe, står det fortsat uklart, hvad Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen skal lave.

De to fortsætter i Venstres folketingsgruppe, men hvilke ordførerskaber de i givet fald skal have bliver først besluttet senere på ugen.