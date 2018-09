Ekstrem sommer er ingen garanti for sen nattefrost

Det er nærliggende at tro, at den ekstreme sommer i år betyder, at vi også får sen nattefrost, men når det drejer sig om vejret gives ingen garantier. Når vejret slår om, kan det gå hurtigt, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret, Thomas Mørk.

- Der er flere ting, der taler for, at nattefrosten kan komme lidt senere end normalt, men man skal huske, at når den kolde luft slår ned over os, bliver det meget tydelig, siger han.

Varmt hav, kolde nætter

Det er især de høje temperaturer i havet omkring os, der kan være med til at holde frosten stangen, men under de rette forhold vil nattefrosten kunne ramme os. Frosten har brug for relativt stille og relativt klart vejr.

Hvis luften er tilstrækkeligt kølig og klar, kan frosten forekomme inde midt i Jylland, selvom vandet er varmt ude ved kysten. Thomas Mørk, meteorolog, TV 2 Vejret

- Der er flere ting, der skal spille sammen. Hvis luften er tilstrækkeligt kølig og klar, kan frosten forekomme inde midt i Jylland, selvom vandet er varmt ude ved kysten, forklarer meteorologen.

Normalt plejer nattefrosten at indfinde sig først i oktober.

- Vi skal ofte på den anden side af efterårsjævndøgnet, hvor natten bliver længere end dagen. Nattefrosten kræver mange mørke timer, hvor temperaturen kan falde. Det vil ofte være sådan en periode om efteråret, hvor vejret er relativt pænt om dagen, at vi kan gå hen og få den første nattefrost, siger Thomas Mørk.

Efterårsjævndøgnet kommer den 23. september i år.

Omslag i vejret på vej

Han understreger, at der ingen frost er i prognoserne lige nu, selvom der er omslag i vejret på vej. Temperaturen ligger fortsat også lidt over det normale.

- Det bliver lidt mere normalt i weekenden, hvor vi får omslag til mere normalt efterårsvejr.

Sidste år ramte natten frosten os den 9. oktober, mens vi året før måtte vente helt til den 23. oktober.