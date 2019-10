Eksperter: Det betyder udskydelse af nye skatteregler for boligejere

Et nyt boligskattesystem skulle have sikret de danske boligejere en mere præcis vurdering og beskatning af deres boliger fra 2021.

Men sådan bliver det ikke. På grund af it-problemer bliver de nye regler for boligskatter udskudt til 2024.

Samtidig bliver udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger udskudt fra næste sommer til 2022.

Direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen og privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen giver her tre svar på tre væsentlige spørgsmål:

1. Hvorfor skal du som boligejer interessere dig for ejendomsvurderinger?

Det skal du, fordi den har betydning for den skat, du betaler på boligen.

Du betaler to boligskatter: Ejendomsværdiskat og grundskyld. Og de beregnes på baggrund af de offentlige ejendomsvurderinger.

2. Hvad betyder det her for værdien af din ejerbolig?

Det helt korte svar er: Det betyder ikke noget. For det er markedet, der bestemmer prisen på boligen, og den sættes ikke ud fra den offentligt vurdering.

3. Hvad betyder det for dig som boligejer, at det nye system bliver udskudt?

- Det kommer an på, hvor du bor, men den typiske boligejer vil ikke rigtig mærke noget til det, siger Curt Liliegreen.

Udskydelsen får effekt for to grupper. Den ene gruppe er de cirka 800.000 boligejere, der siden 2011 har betalt for meget i boligskat på grund af for høje ejendomsvurderinger. De kunne se frem til at få penge tilbage til næste sommer, men de risikerer nu at skulle vente til 2022. De får altså deres penge tilbage, de må bare vente lidt længere.

Den anden berørte gruppe er de boligejere, der havde udsigt til at få en skattelettelse i 2021. Det er typisk boligejere, der bor i provinsen og i yderområderne. De må nu vente til 2024 på den skattelettelse.

- Det er nok de to største effekter. Det er også vigtigt at sige, at der er ikke nogen, der skal have flere penge op af lommen, fordi man har udskudt det, siger Louise Aggerstrøm Hansen.