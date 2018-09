Ekspert: Derfor skal du lade dit barn lege alene og bestemme mere

En travl hverdag med skole, institution og fritidsinteresser, hvor også børnene har travlt.

Det er et billede, som rigtig mange danske børnefamilier sikkert kan genkende.

Men som voksen skal man passe på med at skemalægge børnenes liv og leg.

Sådan lyder det fra Sofie Münster, der er forfatter og stifter af familiemagasinet 'Nordic Parenting' i Go' morgen Danmark'.

Generelt skal vi blive bedre til at give børn mere plads til at lege frit og gerne alene, uden at de voksne blander sig.

- Det skal de, for i virkeligheden foregår en stor del af barnets udvikling som menneske, når det leger. Verdenen udvides, man opdager nye sider af sig selv, og man opdager, at man kan og tør mere i den frie leg, siger hun.

Forskere advarer

Sofie Münster er ikke ene om at mene, at børnenes frie leg er under pres.

Flere danske forskere mener, at vi har skemalagt og koloniseret børns tid i en sådan grad, at det begrænser deres mulighed for at udfolde sig frit.

Den frie leg er truet, lyder det fra en række forskere i et nyt debatindlæg i Politiken.

I USA er flere læger sågar begyndt at bede forældre om at arrangere mere legetid for deres børn. Fordi børnene har alt for travlt.

Tre ting spænder ben i Danmark

I Danmark er vi udfordret på tre områder, mener Sofie Münster.

- Den første ting er, at vi skemalægger børnenes dage. Der er længere skoledage og planlagte aktiviteter og dermed mindre tid til frie aktiviteter, siger hun.

Dernæst blander de voksne sig generelt alt for meget i børnenes leg, lyder det.

- Eksempelvis findes der det kendte og populære koncept 'leg og læring', hvor der skal være et formål med leg som for eksempel at lære bogstaver, tal eller sociale kompetencer. Det er også fint, men det er ikke det samme som at lege. For dét, der kendetegner en rigtig leg, er, at den er formålsløs, siger Sofie Münster.

- Og så er der også en sidste ting, tilføjer hun.

- Vi er begyndt at overvåge, og når vi hele tiden skal holde øje med børnenes leg, kan vi risikere at hæmme dem med vores "pas nu på" eller "skal du ikke liiige have en hånd?". For på den måde begrænser vi dem, forklarer børneeksperten.

Giver man som forælder ikke plads, tid og frihed til, at barnet kan lege selv, kan man spænde ben for dets udvikling.

- For hvis de voksne altid bestemmer tid og andre ting for legen, så har børnene ikke denne her frihed til at gå på opdagelse, som kendetegner børn og er med til at udvikle dem og deres forståelse, slutter Sofie Münster.

