Efterårsferien begynder med silende regn og blæst

Mere efterårsagtigt kan vejret næsten ikke vise sig, end det er tilfældet fredag, hvor tusindevis af danske skolebørn - og sikkert også mange af deres forældre - starter efterårsferien.

Flere områder med regn skal passere Danmark, og især over den sydlige del af landet bliver det blæsende med vindstød op til stormende kuling.

Våd og blæsende start på dagen

Efter et regnvejr passerede det meste af landet i løbet af natten, er endnu et regnvejr fredag morgen på vej hen over Danmark.

Det giver især en våd morgen og formiddag over den sydlige halvdel af landet, og tilmed kan der en overgang forekomme kraftige vindstød, når regnvejret passerer forbi.

Regnen, der kan blive kraftig, hører op allerede sidst på morgenen i Jylland, og i de østligste egne med undtagelse af Bornholm slipper regnen sidst på formiddagen.

Dermed er de mange skoleelever, der fredag har skolernes motionsdag, på trods af blæsende vejr og mudrede boldbaner og løbestier relativt heldige.

De fleste steder vil det i løbet af skoledagen være tørvejr, der lokalt endda kan byde på et lille solstrejf, mens temperaturen når at stige til mellem 13 og 15 grader.

Nyt regnvejr i eftermiddag

I Syd- og Vestjylland vil de fleste skolebørn akkurat kun lige nå at være kommet hjem fra løbeturen, inden næste regnvejr begynder.

I løbet af eftermiddagen breder et stedvist kraftigt regnvejr sig ind over landet fra vest.

Dermed begynder efterårsferien mange steder med regn, der fortsætter i aftentimerne, mens det langsomt bevæger sig mod sydøst.

Prognose: Forventede nedbørmængder frem til lørdag klokken 02. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik



Mest regn ventes at faldet i et område tværs gennem den centrale og sydlige del af landet.

Her kan man se frem til, at der tidligt lørdag morgen vil være kommet mellem 25 og 40 millimeter regn i nedbørmåleren.

Blæsende aften

Ud over regn, vil et relativt kraftigt blæsevejr med vindstød af hård til stormende kuling fredag aften bevæge sig hen over den sydlige del af landet.

Det giver fra sidst på eftermiddagen atter opfriskende vind i Sydvestjylland, og herfra breder blæsten sig i aftentimerne mod øst, hvor der især ved Østersøen vil kunne forekomme kraftige vindstød. Ved Bornholm kan vindstødene i løbet af natten nærme sig stormstyrke.

Prognose: Forventede vindstød fredag aften klokken 23. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik



Måske mere stabilt vejr i næste uge

Den ustadige start på efterårsferien er blot en optakt til det vejr, man godt kan forberede sig på i begyndelsen af uge 42.

Flere lavtryk har kurs mod Danmark med både regn og blæst, men fra midt på ugen kan et højtryk sørge for mere stabilt vejr i den sidste del af efterårsferien.