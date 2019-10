Efterårets første nattefrost lurer forude

Selvom vi kun lige er gået ind i oktober, har et større koldluftsfrembrud kurs mod Danmark fra nord og øst.

Derfor er det en god idé at finde den varme frakke og handskerne frem, når vi når til weekenden.

Forrige mandag gik vi astronomisk set ind i efteråret - og vinterhalvåret - og nu banker den første nattefrost i denne vintersæson på døren.

Onsdag morgen var temperaturen i Skrydstrup i Sydjylland nede på 2,0 grader, hvilket var en tangering af den temperatur, der blev målt i Billund natten til 19. september for to uger siden.

Femdøgnsskema for de næste dage. I weekenden kan vi få relativt udbredt nattefrost. Foto: TV 2 Vejret

Hvis ikke frosten indtræffer natten til fredag, synes det næsten helt sikkert, at vi stifter bekendtskab med frosten både natten til lørdag og natten til søndag.

Især sidstnævnte nat kan temperaturen måske falde til to-tre graders frost i den indre del af Jylland.

Temperaturer lørdag morgen - erfaringsmæssigt kan temperaturen godt nå to grader under det som kortet viser. Foto: TV 2 Vejret

Selv om dagen bliver det markant koldere end normalt for årstiden, og både lørdag og søndag vil der være steder, hvor temperaturen ikke kommer meget over syv-otte grader, når det bliver varmest.

Det vil især være tilfældet i den nordøstlige del af landet, som ligger nærmest den kolde luft, som strømmer frem til os fra netop nordøst.

Især lørdag vil de for årstiden lave temperaturer kombineres af en op til frisk eller stedvis hård nordøstlig vind, som vil få det til at føles som blot få graders varme.

Til sammenligning er den almindelige dagtemperatur på denne årstid 13-14 grader.

Temperaturer søndag morgen - efter en nat, hvor vi kan få udbredt nattefrost især i Jylland. Foto: TV 2 Vejret

De senere år har den første nattefrost i gennemsnit indtrådt 9. oktober, men det kan variere meget.

Sidste år fik vi den første nattefrost natten til 25. september, mens vi i 2016 måtte vente til 24. oktober.

