Efter solrig fredag - nyt regnvejr på vej mod Danmark

I det meste af landet har man kunnet nyde en solrig fredag med temperaturer, der lokalt nåede at runde 20 graders varme.

Det solrige vejr er dog blot en enlig svale i det kølige sommervejr, der præger Danmark i disse dage.

Læs også Endelig - sommerlig varme er igen på vej mod Østjylland

Et nyt lavtryk er allerede på vej frem mod Danmark. Det vil natten til lørdag bevæge sig fra Færøerne og hen over Nordsøen for i løbet af lørdagen at bevæge sig lige nord om Danmark.

Det giver os igen regn og blæst.

Satellitbillede fredag klokken 13.30: Lavtrykket, der gav os koldt vejr, regn og blæst ligger nær Finland. Solen skinner i Danmark, og nyt lavtryk med skyer ved Skotland og Færøerne er på vej mod Danmark. Foto: SMHI / SMHI

Regnen når allerede frem til Jylland i løbet af natten og vil herfra brede sig ind over Fyn og Sjælland, så man især i den sydlige og østlige del af landet står op til silende regnvejr lørdag.

Regnen fortsætter over den østlige del af landet til først på eftermiddagen, og selv om det gradvist klarer op fra vest med gode chancer for lidt sol, vil der resten af lørdagen fortsat være risiko for byger i hele landet.

Prognose: Her vil det regne lørdag klokken 8. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Køligt og blæsende sommervejr

Ud over regnvejr, starter weekenden også med relativt koldt sommervejr.

Dagtemperaturerne lørdag ventes de fleste steder blot at nå op mellem 15 og 18 grader.

Læs også Livreddere advarer strandgæster: - Drop badedyrene!

I den nordvestlige del af Jylland kan man nogle steder se frem til en lørdag, hvor termometret ikke når meget over 12 grader.

Det bliver også blæsende i løbet af lørdagen. Når regnvejret er passeret, vil vinden friske op fra vest, og især langs Jyllands vestkyst kan vindstødene i eftermiddags- og aftentimerne nå hård til stormende kuling.

Prognose: Temperaturer lørdag klokken 16. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Når lørdagens regn og blæst er overstået kan vi se frem til en betydelig bedring i vejret. I løbet af næste uge vil der gradvist komme mere sol, færre byger, og temperaturerne vil nå 20 grader.

Sidst på ugen vil vi med op til 23 grader igen få det helt sommerligt.