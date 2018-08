Efter regnfuldt vejr – sommervarme strejfer atter Danmark

Efter nogle regnfulde dage med stedvis mere end måneds nedbør på under et døgn, og for denne sommer relativt køligt vejr, så er sommervarmen atter på vej mod Danmark.

Det vil dog i første omgang kun blive for en kort bemærkning.

Prognose: temperatur torsdag klokken 17.00.

Middelhavsvarme strejfer Danmark

Mellem et højtryk, som er ved at blive etableret over Østeuropa og et relativt kraftigt lavtryk ved Island strømmer varm luft fra syd og sydvest torsdag frem mod Danmark.

Det er oprindelig luft fra Spanien og Middelhavet, som kommer til at strejfe os.

Starter med tropenat

Den varme luft siver allerede i nat op over os, så temperaturen flere steder langs kysterne kan holde sig omkring 20 grader.

Det vil især over de sydlige egne kunne en tropenat.

Torsdag ventes temperaturen de fleste steder at stige til over 25 grader, og ud på eftermiddagen vil man især over den østlige del af landet kunne se termometeret vise 27 grader.

Sommervarmen kommer man nok til at kigge langt efter i Vestjylland, hvor lavtrykket ved Island sender sine fronter med skyer frem.

Her bliver det både mere blæsende og også skyet med temperaturer på blot 20 grader.

I løbet af aftenen og natten til fredag vil fronten passere Danmark med regn og måske torden.

Derefter vil køligere luft atter strømme frem mod os, og sommervarmen kommer således kun på et kort visit.

Flere varme pust kan ramme Danmark den kommende uge

Den kommende uge vil Danmark forsat ligge på grænsen mellem kølig atlanterhavsluft og den varme sommerluft over det centrale Europa.

Det vil generelt give os en periode med ustadigt vejr, men især over den sydlige del af landet kan pust med sommervarme blæse frem fra syd og give pludselig og for nogle måske en uventet sommerdag.

Alt tyder dog på, at det stabile, solrige og tørre sommervejr er forbi i denne omgang.