Efter regn og tåge - her kan du få en pæn eftermiddag

Den sidste tid har været meget regnfuld, og igen i dag vil et regnvejr passere ind over Danmark. Heldigvis bevæger regnvejret sig så hurtigt, at det når at klare op med sol til store dele af landet.

Morgenen er begyndt med tæt tåge flere steder i landet og regn over den sydvestlige del af Danmark. Regnen bevæger sig mod øst og nord, og i formiddag vil det regne i stort set hele landet. Her kan du se, hvor det regner netop nu.

Prognose klokken 10. Foto: TV 2 Vejret

Omkring klokken 10 slipper regnvejret den vestligste del af Danmark, og ved middagstid vil solen kunne komme frem langs Vestkysten.

Prognose klokken 13. Foto: TV2 VEJRET

I løbet af eftermiddagen trækker opklaringen mod øst, og fra midt på eftermiddagen vil hele Jylland og Fyn i perioder få sol. Regnvejret har endnu fat i de østlige egne, men i de sene eftermiddagstimer når der også at komme en delvis opklaring til Sjælland. Termometrene vil vise mellem 12 og 15 grader.

Prognose klokken 15. Foto: TV2 VEJRET

Lolland, Falster, Møn og Bornholm vil endnu i de sene eftermiddagstimer være præget af skyer og stedvis regn fra fronten, men her kan man glæde sig over, at det vil regne mindre end i Jylland.

Prognose klokken 17. Foto: TV2 VEJRET

Når dagen er omme, vil der generelt være faldet mellem 7 og 10 millimeter i Jylland, og 3 til 6 millimeter til Øerne.

Prognose af samlet mængde regn i dag. Foto: TV2 VEJRET