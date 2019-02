Efter nat med glatte veje venter smuk mandag

Mens søndagen regner væk over den sydøstlige del af Danmark, så er der godt nyt til de danskere, der trænger til at få februarsolen at se. Mandag kommer nemlig til at byde på en del solskin og tørt vejr.

Inden vi når så langt, skal vi dog forberede os på en nat, som kan byde på glat føre adskillige steder.

Selvom det fortsat vil regne resten af eftermiddagen og en del af aftenen over de østlige egne, vil en opklaring i aftenens og nattens løb efterhånden brede sig ind over Danmark fra vest.

I takt med, at det klarer op, vil temperaturen falde fra cirka fem grader og ned til omkring frysepunktet. Her refererer man til temperaturen, som bliver målt i to meters højde, men på overflader, som for eksempel vejbaner, kan temperaturen godt falde til under frysepunktet.

Temperaturer tidligt mandag morgen. Vær opmærksom på at der flere steder er risiko for glatte veje. Foto: TV 2 Vejret

Det medfører, at regnvandet på vejene mange steder i den syd- og østlige del af landet risikerer at fryse til is. Det er kendt som 'frysende våde vejbaner' - hvor vejene kan være spejlglatte, selvom vejen umiddelbart bare kan se våd ud.

Derfor skal man også være opmærksom, hvis man skal ud i trafikken tidligt mandag morgen, hvor temperaturen flere steder fortsat vil ligge omkring frysepunktet.

Smuk mandag forude

Når solen står op mandag morgen, venter der størstedelen af landet en særdeles pæn dag med god plads til solskin.

Undtagelsen bliver dog på Bornholm, hvor man først på dagen fortsat må trækkes med 'søndagsregnvejret'. Her klarer det dog også op i dagens løb.

Samtidigt stiger temperaturerne mandag til fem-seks graders varme, hvor det bliver lunest, og eneste malurt i bægeret bliver vinden.

Mandagsvejret kommer til at byde på en del solskin, selvom det bliver ganske blæsende. På Bornholm klarer det dog først op i løbet af eftermiddagen. Foto: TV 2 Vejret

Der vil nemlig blæse en op til hård vind eller kuling fra nordvest, og ved kysterne kan der være vindstød af hård kuling. Derfor vil det føles markant køligere ved vindudsatte steder, end hvis man finder en krog med læ.

I løbet af ugen stiger temperaturen helt op til forårsagtige ti grader, og der vil fortsat være plads til solskin mange af dagene.