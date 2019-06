Du snydes for den dansende pinsesol – sådan bliver dit pinsevejr

Hvis du har glædet dig til at se pinsesolen danse, bliver pinsen 2019 en skuffelse. Det kommer ikke til at ske, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Thomas Mørk. Pinsen bliver omskiftelig med lidt vådt fra oven - ikke rigtig varm, ikke rigtig kold.

Pinsen i år bliver en rigtig mellemvare. Thomas Mørk, meteorolog, TV2 Vejret

- Pinsen i år bliver en rigtig mellemvare med en temperatur, der typisk vil ligge lige i underkanten af 20 grader, hvor det er varmest, siger han.

Lige på grænsen til sommeren

Årsagen til det ustadige vejr med byger og regn på programmet er, at Danmark befinder sig lige på skillelinjen mellem det gode vejr og det kølige vejr, der ligger mod nordvest.

- Det er en klassisk dansk situation, at skillelinjen mellem sommeren og det mere ustadige vejr går lige hen over Danmark. Vi er på kanten af sommeren, men lige på den forkerte side, lyder det fra Thomas Mørk, der ikke tror, at vi kan hoppe over på den varme side af vejrsystemerne:

Der er umiddelbart ikke noget højsommer i sigte. Thomas Mørk, meteorolog, TV2 Vejret

- Der er umiddelbart ikke noget højsommer i sigte, selvom temperaturerne måske stiger en smule midt i næste uge.

Byger og blæst

Lørdag bliver præget af blæst og byger mod vest. Dagen begynder med mange skyer og stedvis regn mod nordøst. Midt på dagen vil det klare en smule op. Til gengæld kommer der byger ind fra Nordsøen, der primært vil ramme Jylland og til dels Fyn. Vinden bliver jævn til hård med stedvis kuling ved Vestkysten.

Pinsedag søndag starter med lidt skyer og muligvis lidt dryp fra oven især i den nordlige del af landet. Og så bliver det en overvejende tør eftermiddag med mulighed for lidt sol - især i den sydøstlige del af landet.

Omkring 20 grader

- Lørdag og søndag bliver det op til 19 grader, og i det omfang at solen bryder lidt igennem mandag, kan temperaturen sikkert godt snige sig lidt op over de 20 grader, når morgenregnen er overstået over de sydøstlige egne, forklarer Thomas Mørk.

Hvis der er højtryk og varmt, klart vejr, vil solen stå og flimre i horisonten. Thomas Mørk, meteorolog, TV2 Vejret

Anden pinsedag trækker et område med regn og muligvis også torden op over den sydøstlige del af landet, mens det formentlig holder tørt i det meste af Jylland. Jo længere nordpå, desto mindre risiko for regn.

Vejret bliver dermed ustadigt gennem hele pinseweekenden, og det er den slags vejr, der får pinsesolen til at lade danseskoene blive hjemme. Solen danser kun i flotte, klare morgenstunde, og dem er der ikke udsigt til. Og faktisk er det ikke kun noget, der sker i pinsen.

- Det er bare noget, solen gør på den her tid af året. Hvis der er højtryk og varmt, klart vejr, vil solen stå og flimre i horisonten. Der er ikke noget særligt pinserelateret i det, slutter Thomas Mørk.