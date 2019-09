Du kan roligt tage en lur midt på dagen - det hænger sammen med din sundhed, viser forskning

Både en kort powernap og en lidt længere blunder kobles med mindre risiko for hjertekarsygdomme.

Et godt sovehjerte.

Udtrykket refererer til en person, der har nemt ved at falde i søvn, men kunne også meget vel være inspirationen for et hold schweiziske forskeres nye studie.

Ved at følge 3462 personer mellem 35 og 75 år i fem år har de koblet hjertefunktion med vores tilbøjelighed til at tage en lur i løbet af dagen.

Studiet viste, at dem, der tog en lille blunder en til to gange om ugen, sjældnere fik hjerteanfald, slagtilfælde og hjertesvigt.

Læs om, hvordan du kan tage en sund lur nederst i artiklen.

Lang eller kort lur - det er ligegyldigt

Ifølge studiet, som blev foretaget på Lausanne Universitetshospital, har det ingen betydning, om luren varer fem minutter eller en time.

Risikoen for at blive ramt af en af de nævnte hjertekarsygdomme var den samme, lød det i konklusionen i det videnskabelige tidsskrift Heart.

Rigtig mange af os sover for lidt om natten. Mikael Rasmussen, søvnkonsulent

Det betyder dog ikke, at du straks skal hente slumretæppet og lægge dig til at sove, fastslår flere.

- Vores studie blev udført i en generel sund befolkning, og derfor kan vi sige, at en lejlighedsvis lur muligvis kan være gavnlig med hensyn til hjertesygdomme hos generelt raske voksne. Disse resultater mangler dog at blive bekræftet af andre studier, siger Nadine Häusler, der er medforfatter på studiet i en pressemeddelelse.

Studiet viser intet om, hvorfor forskerne har fundet sammenhængen, lyder det fra den danske overlæge med speciale i søvnforstyrrelser, Jan Ovesen.

- Det er i modstrid med mange andre studier, og det ser ikke på, hvor meget personerne generelt sover, eller hvordan de lever, siger han.

Resultatet kan altså lige så vel være udtryk for en sund livsstil blandt de personer, som tager en på øjet et par gange om ugen.

Din nattesøvn er vigtigere

Tidligere har det faktisk vist sig, at dem, der hyppigt sover til middag, kan have skjulte sygdomme, som kommer til udtryk som træthed.

Lurerne kan dog være gavnlige for ens trivsel og helbred, hvis de er bevidste, siger søvnkonsulent Mikael Rasmussen.

- Rigtig mange af os sover for lidt om natten, så en lur om eftermiddagen kan godt kompensere for det og udligne det søvnpres, siger han.

I de tilfælde kan man enten tage en lur på halvanden time, hvor man når ned i den dybe søvn, eller en såkaldt powernap på maksimalt 20 minutter, hvor man blot slapper af og får fornyet energi.

Hvis man vil forbedre sit helbred, er det dog altid ens nattesøvn, som udgør den største del af søvnen, man bør fokusere på.

Læs Mikael Rasmussen og søvnforsker Børge Sivertsens råd til en god og sund lur herunder:

SÅDAN FÅR DU DEN BEDSTE LUR

1 - Hold luren kort eller lang

5-20 minutter er nok, hvis du vil have en såkaldt powernap. På den tid når du ikke ned i den dybe søvn og kommer dermed ikke til at "stjæle" fra din nattesøvn, men får blot ny energi til dagen.

Hvis du i stedet vil sove kortere om natten, så kan du tage halvanden time på øjet. Således når du en enkelt søvncyklus. Hvis du gør dette, så er det dog en idé at gøre det regelmæssigt.

2 - Find den rette plads

Nogle sover bedst i en seng, men når der er tale om en kort lur, er det ikke nødvendigt. Mange vil kunne opnå de positive effekter ved at blunde på en sofa eller en rar stol, som kan lægges ned.

3 - Sæt et vækkeur til

En god lur varer som sagt ikke for lang tid. Derfor er det vigtigt, at du sætter en alarm eller et vækkeur, så du ikke pludselig sover flere timer og laver rod i din søvnrytme.

4 - Prøv en coffee-nap

Hvis man vil have et ekstra boost af friskhed, kan man drikke en kop kaffe, som svarer til cirka 100 mg koffein og lægge sig til at sove umiddelbart efter. Kaffen virker som et naturligt vækkeur, fordi den slår ind cirka 20 minutter senere. Dermed er man både frisk af kaffen og frisk fra luren.

5 - Spis let inden

Hvis ens fordøjelsessystem arbejder på højtryk, kan det være svært at sove. Spis derfor ikke noget alt for kallorietungt lige inden luren.

Omvendt kan det også gå ud over søvnkvaliteten, hvis man er sulten. Det perfekte tidspunkt at tage en lur er derfor efter middagstid.

6 - Drop luren, hvis du lider af søvnløshed

Søvnløshed og lure er en dårlig kombination. Hvis du i forvejen har svært ved at sove, skal du ikke tage en lur, da det blot gør det sværere at få den nødvendige nattesøvn.

7 - Prioriter din nattesøvn

Vigtigst af alt for din sundhed er dog, at du får en god nats søvn hver nat. Mange har behov for en lur, fordi de ikke sover nok om natten.

Forsøg at sove på samme tid hver nat, så din krop kommer ind i en god rytme.

Kilder:

Børge Sivertsen, seniorforsker i søvn ved Folkehelseinstituttet i Norge

Mikael Rasmussen, søvnkonsulent