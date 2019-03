DSB og lokoførere i hastemøde: Mulig togstrejke mandag

Lørdag eftermiddag var Dansk Jernbaneforbund indkaldt til hastemøde i Dansk Arbejdsgiverforening. På den anden side af bordet sad DSB.

Årsagen var et brev, Ekstra Bladet bragte fredag aften, der var underskrevet med ordene ”De ansatte i DSB”. I brevet, hvor det ikke fremgår, hvor mange der står bag, bliver der varslet en arbejdsnedlæggelse i tidsrummet 04:00 til 15:00 på mandag, fordi man ikke længere har nogen tillidsmænd.

Læs også DSB-ansatte truer med at nedlægge togdriften på mandag

Men sker det, vil det være et brud på overenskomsten, og derfor vil DSB have Dansk Jernbaneforbund til at indskærpe over for sine medlemmer, at de ikke må strejke.

- Vi føler os overbeviste om, at Dansk Jernbaneforbund går ud og siger til deres medlemmer, at de skal holde deres arbejde normaliseret mandag 1. april. Så vi har klart en forventning om, at togene kører til tiden. Ellers går vi straks i Arbejdsretten mandag morgen, siger underdirektør i DSB Poul Gemzøe-Enemark til TV 2.

00:50 VIDEO: Togene holdt senest stille den 28. november 2018, hvor der også var konflikt mellem de to parter. Luk video

Ulmende konflikt

Konflikten mellem DSB og de ansatte har ulmet i lang tid. I 2017 meldte DSB sig ind i Dansk Industri for at forbedre sin konkurrenceevne. Samtidig opsagde de alle eksisterende overenskomster med deres ansatte.

Vi kommer ikke videre i forhandlingerne lige nu. De er afbrudt. Henrik Horup, formand i Dansk Jernbaneforbund

I november sidste år førte uenighederne om nye overenskomster til flere arbejdsnedlæggelser og aflyste togafgange. I slutningen af måneden lovede både DSB og Dansk Jernbaneforbund dog at begrave stridsøksen og arbejde på en aftale. Men det ser nu svært ud, fortæller formanden i Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup, til TV 2:

- Vi kommer ikke videre i forhandlingerne lige nu. De er afbrudt. Jeg er af den overbevisning, at der skal andre spillere på banen, før vi kan komme videre.

Læs også Svane-bleer og øko-mad: Kommune går ind i klimakamp

Forhandlingerne har stået stille i tre uger

Fredag udsendte Dansk Jernbaneforbund en pressemeddelelse, hvor de skrev, at ”DSB har flyttet forhandlingerne fra standby til slukket”. Her begrundede de stridighederne med manglen på tillidsmænd fra på mandag.

Fredag aften kaldte DSB det for en misforståelse og sagde, at man var blevet enige om, at der skulle være 41 tillidsrepræsentanter. Men ifølge TV 2s oplysninger har Dansk Jernbaneforbund ikke ønsket at skrive under på aftalen, fordi de føler, at de i så fald frasiger sig retten til at kæmpe for andre rettigheder i den nye overenskomst. Af samme årsag har DSB og Dansk Jernbaneforbund heller ikke har holdt møder siden 8. marts.

Læs også Vartegn slukkede lyset for klimaet under Earth Hour

Ikke bare et løst rygte

Som fagforening kan Dansk Jernbaneforbund ikke opfordre sine medlemmer til at forbryde sig mod deres overenskomst ved at nedlægge arbejdet på mandag. Det skal derfor være de ansatte selv, der arrangerer strejken, hvis den kommer.

Når DSB alligevel indkalder Dansk Jernbaneforbund til et hastemøde lørdag, er det udtryk for, at de ser med alvor på truslen om, at togene holder stille store dele af mandagen. Hastemødet, der har betegnelse af et fællesmøde, er nemlig det sidste procedureskridt inden arbejdsretten. Det fortæller TV 2s journalist Lennart Sten, der har talt med kilder tæt på sagen:

- Når man indkalder til det møde her, er det, fordi man har en formodning om, at det er meget alvorligt, og at det ikke bare er et løst rygte.

Opdateret af TV2 ØSTJYLLAND: I en pressemeddelelse søndag skriver Dansk Jernbaneforbund, at de hverken har opfordret til, eller står bag ved en eventuel overenskomststridig arbejdsnedlæggelse den 1. april 2019.

De understreger over for deres medlemmer, at der ikke må forekomme overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og at medlemmerne skal holde arbejdet normaliseret den 1. april 2019.

Læs også Guldplader, autografer og instrumenter: Kæmpe Gasolin-auktion i gang