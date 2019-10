Drivvåd onsdag - her kan der falde over 20 millimeter regn

Regnen trommer mod ruderne og samler sig i store vandpytter i hele den syd- og vestlige del af Danmark onsdag morgen. Så hvis ikke man er taget hjemmefra endnu, er det en overordentlig god idé at væbne sig med vandtæt tøj.

En frontzone befinder sig over det meste af Jylland og det vestlige Fyn, hvor regnen siler ned.

Læs også Biolog: - Lad din have være, og giv plads til naturen

Indtil klokken 7.30 er der i nattens løb faldet op til 14,6 millimeter regn i Store Jyndevad nær den dansk-tyske grænse, mens der flere andre steder i den sydvestlige del af landet er faldet mellem fem og ti millimeter regn.

Regnen har tidligere på morgenen været ledsaget af enkelte lynnedslag over det nordlige Tyskland, som man måske har bemærket over den sydlige del af Jylland og Als.

Ved middagstid vil regnvejret befinde sig centralt i Danmark. Foto: TV 2 Vejret

Kan give yderligere 10-15 millimeter

Regnvejret bevæger sig kun langsomt mod øst, og derfor vil der resten af formiddagen fortsat kunne falde op mod 10-15 millimeter regn - oveni de regnmængder der allerede er faldet.

Læs også 12-årige Benjamin protesterede mod skole-besparelser

Derfor kan der nogle steder i den sydvestlige del af landet være faldet op mod 30 millimeter regn, inden onsdag er omme.

I eftermiddag vil det især være over den sydøstlige del af landet, at regnen vil sile ned. Foto: TV 2 VEJRET Foto: TV2 VEJRET

I takt med at regnvejret bevæger sig længere mod øst, kan det i eftermiddagens løb måske begynde at klare en smule op i den vestlige del af Jylland, hvor det ikke kan udelukkes at der kan komme lidt solskin.

RADAR - NEDBØR I DANMARK LIGE NU Se radar for nedbør i hele Danmark i form af regn, sne eller slud. Vores online vejrkort viser, hvordan nedbøren har bevæget sig de seneste tre timer. Se vores radar her

Længere mod øst bliver eftermiddagen derimod en våd fornøjelse - og her kan der falde mellem fem og femten milliter i eftermiddagens- og aftenens løb.

Læs også VIDEO: Få den sidste tur med ikoniske King Kong

Kommer efter meget våd periode

Onsdagens regnvejr kommer efter en usædvanlig våd periode der for alvor begyndte i september.

Samlede nedbørsmængder fra klokken 7 onsdag til 23. I den sydlige del af Jylland er der allerede faldet op mod 15 millimeter - så de ti millimeter på kortet skal lægges oveni den nedbør der allerede er faldet. Foto: TV2 VEJRET

September i år blev nemlig den vådeste af sin slags i 18 år med 130 millimeter regn på landsplan, og til og med 15. oktober er der faldet yderligere 73 millimeter. Det er tæt på normalnedbøren for en hel oktober, der lyder på 76 millimeter.