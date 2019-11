Drak 600 æg udvundet af afføring - nu har han seks års jubilæum med sine orme

I 2013 tog Peter Nejsum et lille shot.

Ikke snaps eller bitter, men et æggeshot – i ordets bogstaveligste forstand.

Han drak nemlig 600 piskeormsæg, som han havde udvundet fra en ugandisk børnelort.

Peter Nejsum er professor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og forsker i parasitinfektioner – og det var for hans forsknings skyld, at han lod 600 orm tage hjem i hans krop.

- Der er noget etisk i det. Man kan lettere forsvare at gøre noget ved sig selv end ved andre, siger han i ’Go’ morgen Danmark’.

Peter Nejsum har tre gange inficeret sig selv med orm. Foto: Nordisk Film TV

Halv milliard smittede

Piskeorm er en parasit, der lever i tarmene på mennesker. Larverne vokser sig store i varm og fugtig jord, og derfor findes de især i tropiske egne i Afrika og Østasien.

Piskeorm Piskeorm er en parasit, der lever i tyktarmen. Symptomerne på piskeorm kan være opkast, diarré og vægttab Piskeorme er hvide, kan blive op til syv centimeter lange og har fået deres navn, fordi de er formet som en pisk. Næsten en halv milliard mennesker er inficeret med ormen på verdensplan. Er man inficeret, kommer æggene ud gennem afføringen. De kan dog først smitte andre, når de har ligget i to til fire uger i varm og fugtig jord, og derfor smitter de ikke direkte fra menneske til menneske. Kilde: Sundhed.dk

Næsten en halv milliard børn og voksne er smittet med parasitten, som kan give blodig diarré og føre til store vægttab.

Piskeorm har fået deres navn, fordi de tilnærmelsesvis kan ligne en pisk. Foto: Peter Nejsum

Alligevel vidste man ikke meget om ormene, da Peter Nejsum i 2013 besluttede sig for at lægge krop til et forsøg med dem.

Han ville gerne finde ud af, hvor lang tid der går, fra man får ormen, til man kan diagnosticere det ved at finde æg i afføringen og ikke mindst, hvor længe ormene lever.

De ting kunne han bedst finde ud af ved at stille sin egen tyktarm til rådighed.

- I Uganda går de rundt i et miljø, hvor de kan blive smittet hele tiden, så hvis man finder en infektion, er det ikke til at sige, om den er ny eller gammel, siger han.

Herhjemme er der normalt ikke piskeorm, og derfor var det muligt at vide, præcis hvornår Peter Nejrum fik infektionen.

Mærker ikke længere til dem

Piskeormene i Peter Nejsums krop gav svar på det ene af de spørgsmål, han håbede.

Efter 14 uger kunne de første æg ses i hans afføring, og han havde dermed fundet frem til, at det tog den tid for ormene at klække, vokse sig kønsmodne og begynde at lægge æg.

Hvor længe ormene kan leve i en menneskekrop, venter han dog stadig på svar på.

For nylig kunne Peter Nejsum og hans piskeorm nemlig fejre seksårsjubilæum i hinandens selskab.

Bilede fra indersiden af Peter Nejsums tarm. De hvide streger er piskeorm. Foto: Peter Nejsum

Indtil videre lever de i bedste velgående, og kun en enkelt gang har han mærket noget til sine indvortes følgesvende.

- I begyndelsen fik jeg ubehag i maven, fordi jeg havde fået for mange orm, siger han.

Derfor tog han en mild ormekur, der slog de fleste af dem ihjel. I løbet af de næste uger fandt han 422 døde piskeorme i sin afføring.

Der er også nogle etiske overvejelser – for eksempel om der er risiko for at smitte andre

Peter Nejsum, professor

Præcis hvor mange orme der stadig bor i hans tarme, ved Peter Nejsum ikke. Han regner dog med, at det er omkring 100.

Ville gøre det igen

Ormene, der lige for tiden har fået lov at bo i Peter Nejsums krop, er ikke de første, han har givet plads til.

I 2011 inficerede han sig selv med piskeorm fra en gris for at se, om det kunne have en positiv effekt på hans psoriasis, og han har også tidligere ladet menneske-piskeorm leve i ham i fire måneder.

For at finde ud af, hvor længe de kan leve, har han dog besluttet sig for at lade de nu seksårige orme leve, så længe de kan.

Og når det forsøg er slut, er han villig til at gøre det igen, hvis hans forskning kræver det.

- Det er slet ikke utænkeligt.

Det er dog ikke hvad som helst, han er villig til at lade sig inficere med.

- Der er også nogle etiske overvejelser – for eksempel om der er risiko for at smitte andre. Selvom det ville være interessant at lave et lignende studie med børneorm, ville jeg ikke gøre det. Det er for smitsomt, siger Peter Nejsum.