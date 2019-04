Dommer forsvarer kontroversielle scoringer i besynderlig AGF-kamp

AGF vandt søndag aften 4-2 ude over Vejle i en kamp med mange højdepunkter og kontroversielle hændelser.

Den første episode var ved Vejles mål til 1-0. Efter et spilstop midt på banen forventede aarhusianerne, at Vejle udviste fairplay, men hjemmeholdets Vladen Yurchenko valgte at sparke bolden ned i AGF-målet. Det er dog ikke til at sige, om ukrainerens mål var en bevidst handling.

Dommeren vurderede, at AGFs målmand, Kamil Grabara, snittede bolden i sit forsøg på at forhindre målet, og derfor blev det anerkendt.

- Når dommeren lader bolden falde, skal to spillere røre bolden, for at der kan dømmes mål. Og det var vores skøn, at der er to mand, der rører bolden, sagde kampens dommer, Peter Munch Larsen, efter kampen til TV 3+.

Hvis bolden går i mål uden at have rørt mindst to spillere, genoptages spillet med et målspark, hvis bolden går i modspillernes mål.

Vildt, at ingen på banen ved, at den ikke må sparkes direkte i mål efter ‘dommerkast’. Der er jo bare målspark. pic.twitter.com/rgbpJNNvr1 — Kenn L. Hansen (@HansenKenn) April 21, 2019

Efter den kontroversielle scoring var der store diskussioner mellem trænere og spillere. Hjemmeholdet viste efterfølgende fairplay, da vejlenserne gav AGF-angriber Patrick Mortensen frit løb ned til mål, og han kunne meget bizart trille bolden i mål til 1-1.

- Vi bliver enige om, at det selvfølgelig skal være fair play, så vi giver dem et mål. Alt andet ville være unfair, sagde Vejles anfører, Jacob Schoop, efter kampen.

AGF's Patrick Mortensen scorer til 1-1 i et tomt mål. Foto: Claus Fisker - Ritzau Scanpix

- Begge kriterier er opfyldt

Sent i kampen ved stillingen 2-2 tillod Munch Larsen, at AGF satte spillet hurtigt i gang efter et frispark langt oppe på Vejles banehalvdel. Det førte til Patrick Mortensens tredje mål i kampen og dermed en aarhusiansk føring.

Efter målet følte Vejle sig snydt af den hurtige igangsættelse. Dommer Peter Munch Larsen mente efter kampen, at han havde dømt helt efter regelbogen.

- Der er to kriterier ved en igangsættelse. Bolden skal ligge stille, og der skal være kontrol over situationen. Det er dommeren, der definerer 'kontrol over situationen'. Jeg føler, at begge kriterier er opfyldt, sagde han efter kampen.

