Diskusprolaps tvinger Kronprinsen til ikke at løbe Royal Run

Om kun 13 dage står den på stor løbefest i Aarhus, når Royal for anden gang løber af stablen.

Denne gang løber Kronprins Frederik dog desværre ikke med. Det oplyser Hofmarskallatet på deres hjemmeside.

Kronprins Frederik har nemlig fået konstateret en mindre diskusprolaps i venstre side.

Selvom der er tale om en mindre skade, risikerer Kronprinsen at tilstanden forværres, hvis han løber med på 10 kilometer distancerne i årets Royal Run.

Kronprinsen vil fortsat være med i ”One mile – Family” i Aarhus, hvor unge og ældre sammen går den korte distance.

Kronprinsen vil desuden være til stede under løbene på både Færøerne og i København.

Royal Run et tilløbsstykke

Den 51-årige tronfølger har tidligere måtte tage konsekvensen af småskavanker og skader med bentøj og ryg.

For to måneder siden måtte Kronprins Frederik melde afbud ved et arrangement til VM i cross med et overbelastet knæ. Også sidste år døjede han med rygproblemer op til Royal Run uden at det dog fik direkte konsekvenser for deltagelsen.

Efter planen skulle Kronprins Frederik havde snøret løbeskoene 1. juni, hvor han skulle have løbet på Færøerne, mens det 10. juni var Aalborg, Aarhus, København og Bornholm, det gjaldt.

Royal Run er blevet et gigantisk tilløbsstykke og kunne i år notere sig for en uofficiel verdensrekord i deltagerantal for et løb på den distance. 17.021 danskere havde ved udgangen af allerede meldt sig til at løbe 1,6 kilometer i hovedstaden (One Mile, red.).

