Din arbejdsgiver vil af med dig efter seks år

Langtidsholdbare medarbejdere er blevet en mangelvare blandt danske virksomheder. Det er ikke længere populært at blive i en virksomhed i lang tid for senere at blive hædret for mange års tro tjeneste.

Med tal fra Rekrutteringsanalysen har Konsulenthuset Ballisager analyseret sig frem til, at virksomheder kun ønsker at tilknytte deres medarbejdere for en gennemsnitlig 6-årig periode. Og det vækker overraskelse hos konsulentvirksomheden.

- Vi har altid haft en tro på, at det er jobsøgernes skyld, at man skifter hyppigere. Vi havde en klar forventning om, at virksomhederne gerne ville beholde dem i lang tid, siger Morten Ballisager, administrerende direktør for Konsulenthuset Ballisager, der har base i Aarhus.

I undersøgelsen er 927 små og store private virksomheder samt offentlige virksomheder blevet spurgt til, hvor lang tid de håber at fastholde en medarbejder. Her ligger gennemsnittet omkring seks år.

- Så er man ikke god nok til at holde på sine medarbejdere

Man skal ikke mange år tilbage, før medarbejderne var ansat i lang tid i en virksomhed og nogle gange hele deres tid på jobmarkedet på samme arbejdsplads. Men den korte levetid i en virksomhed er der en særlig grund til.

- Virksomheder ser en stor værdi i at tiltrække ny viden og nye impulser. De, som har været der i mange år, repræsenterer vaner og traditioner, som der i nogle tilfælde ikke er brug for længere. Når verden omkring virksomheden skifter, så er vaner og traditioner ikke i så høj kurs, fortæller Morten Ballisager.

Den påstand er ekspert i arbejdsglæde Alexander Kjerulf dog uenig i. Han mener, at virksomheder gør noget grueligt forkert, hvis de ikke kan holde på sine medarbejdere i længere tid end seks år.

- Når en medarbejder har været et sted i 10 til 15 år, så har man styr på sine ting, og så kan man sit arbejde rigtig godt. Det er svært at erstatte. Hvis man vil af med sine medarbejdere efter seks år, så tyder det på, at man ikke er gode nok til at udvikle dem, siger han.

Begge er dog enige i, at virksomhederne skal have en ambition om at gøre deres medarbejdere bedre og udvikle på dem.

- Problemet er ikke en medarbejder, der har arbejdet et sted i 10 år, men en, der har været et sted i 10 år og ikke er glad for det, fortæller Alexander Kjerulf.

Manglende loyalitet

Morten Ballisager mener ikke, at hele skylden for de hyppige jobskifte skal ligge hos virksomhederne. Han ser også en ny kultur blandt den nye generation af medarbejdere, hvor deres loyalitet er flyttet fra deres arbejdsplads og over til dem selv og deres karriere.

- Virksomheder er ved at tage bestik af den situation, vi ser nu. De unge generationer har ikke samme bånd til en arbejdsplads længere, fortæller han.

Derfor tror direktøren for Konsulenthuset Ballisager også, at perioden for, hvor længe virksomhederne vil holde på deres medarbejdere, bliver endnu kortere de næste par år.

- På den ene side skal virksomheder hele tiden forandre processor, adoptere nye kundebehov og tilpasse sig konkurrence. På den anden side står jobsøgere, der i stigende grad ser dygtiggørelse som den største arbejdsmarkedsvaluta. Derfor kan hyppige jobskifte være med til, at de konstant udvikler sig, afslutter han.