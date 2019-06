Det skal du vide om Folketingets nye formand - ifølge dem, der kender ham

Når man spørger ham selv, er socialdemokraten Henrik Dam Kristensen for beskeden til at sige noget om sig selv.

- Tja, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke rigtigt, hvad du leder efter... jeg har svært ved at sige noget om mig selv. Men jeg synes, danskerne skal vide, at jeg føler mig klar til jobbet, siger Henrik Dam Kristensen.

Den 62-årige jyske politiker er tidligere europaparlamentariker, forhenværende minister og mangeårigt folketingsmedlem. Fredag blev han indsat på landets næsthøjeste embede, da han til klapsalver fra hele folketingssalen blev udnævnt som ny formand for Folketinget.

Da ordene er få fra hovedpersonen selv, har TV 2 i stedet bedt tre personer, der kender ham godt, om at beskrive den nyvalgte formand.

Her er, hvad en partifælle, en politisk modstander, og en tidligere ansat mener, at danskerne skal vide om Henrik Dam Kristensen.

Partifællen: Han kan høre græsset gro

Christian Rabjerg Madsen har siddet sammen med Henrik Dam Kristensen i den socialdemokratiske folketingsgruppe siden 2015. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, spørger ofte sin erfarne partifælle til råds. Blandt andet husker han postsagen, hvor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti anklagede transportminister Ole Birk Olesen (LA) for at tilbageholde oplysninger om PostNord for partierne bag Postforliget i 2016.

- Det var en svær sag. Dér brugte jeg ham en del - og der er mange folketingsmedlemmer, der spørger ham til råds. Han har en masse erfaring, og så er han en meget behagelig person. Han kan tale med alle, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han beskriver Henrik Dam som en politiker, der har en fantastisk fornemmelse for folkestemninger.

- Han kan bare høre græsset gro rent politisk. Han er fænomenal til at fornemme, hvad der rør sig blandt folk, siger Christian Rabjerg Madsen.

Den politiske modstander: Kunne ikke hidse ham op

Fungerende skatteminister Karsten Lauritzen (V). Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Fungerende skatteminister Karsten Lauritzen fra Venstre har kendt Henrik Dam Kristensen, siden Lauritzen selv blev valgt til Folketinget for første gang i 2007.

Ifølge ham, er det en person, som politisk ønsker det brede samarbejde, og som kan tale med alle, der nu kan sætte sig i Folketingets formandsstol.

Selvom de har arbejdet som en del af hver deres politiske fløj, beskriver han socialdemokraten som et meget behageligt menneske at være sammen med, der dog ikke deler meget ud af sit privatliv.

Venstre-politikeren husker særligt én historie, som han mener fortæller en del om Henrik Dam Kristensen.

- Jeg var valgt i Nordjylland, og så kom der en sag om en jernbanebro, der var blevet påsejlet. Jeg stillede spørgsmål til transportministeren, Henrik Dam Kristensen, og jeg var meget aggressiv. Der var opbakning i medierne, og jeg tænkte, det var en god sag. Men så kom Henrik Dam Kristensen og sagde: "Jeg er helt enig, det er for dårligt, og det skal der gøres noget ved." Så var gassen ligesom gået af den ballon, husker Karsten Lauritzen.

Den tidligere medarbejder: Han gik mod frokoststrømmen

Henrik Dam Kristensen har været minister ad flere omgange. Senest som beskæftigelsesminister frem til valget i 2015. Foto: Søren Bidstrup - Ritzau Scanpix

Morten Madsen er økonom og arbejder i dag i Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Men han har tidligere været ansat i Beskæftigelsesministeriet i den periode, hvor Henrik Dam Kristensen var beskæftigelsesminister.

- Han er en meget rar mand, og han er helt nede på jorden. Han går meget op i, der ikke er et formelt hierarki på arbejdspladsen, husker Morten Madsen.

Han fortæller, hvordan det kunne foregå, når daværende beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen spiste frokost.

- Det normale var, at en minister gik til frokost omgivet af et par ministersekretærer. Man han gik meget rundt for sig selv, og så satte han sig ned blandt folk og spurgte: "Må jeg sidde her", fortæller Morten Madsen til TV 2.

En anden tidligere kollega, der nu er ansat i Socialdemokratiet, har et lignende minde om Henrik Dam Kristensen:

Da Henrik Dam var fødevareminister, sad han ikke med ministersekretariatet i kantinen. Han skiftede mellem de fuldmægtige, studenterne, kontorcheferne osv., så han lige kunne bruge frokosten på at høre, hvordan de havde det, og om de havde nogle gode ideer. #dkpol — Mads Havskov Hansen (@MHavskovHansen) June 20, 2019

Øl på Vejle Stadion

Efter lidt forsøg lykkedes det alligevel TV 2 at få Henrik Dam Kristensen til at fortælle en lille smule mere om sig selv.

Det skete, da vi stillede ham spørgsmålet om, hvor man skulle tage hen, hvis man vil drikke en øl med den nye folketingsformand.

- Hvis man vil drikke en øl med mig, så må det være på Vejle Stadion til Vejles hjemmekampe. Dem følger jeg i tykt og tyndt, siger Henrik Dam Kristensen med henvisning til fodboldklubben Vejle Boldklub, som i den forløbne sæson måtte rykke ud af Superligaen.

- Men ellers har jeg bare normale interesser som alle andre mennesker, jeg cykler, og jeg læser bøger, siger Henrik Dam Kristensen.