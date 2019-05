Det er tid for fantastiske regnbuer, men du kan først se dem efter klokken 16

Små kortvarige regnbyger med klart vejr og solskin både før og efter bygen er guf for et af naturens smukkeste optiske fænomener.

Det har fået flere af TV 2 Vejrets seere til at indsende spektakulære billeder af regnbuer, Alexanders mørke bånd og spejlvendte regnbuer.

Dobbelt regnbue 6. maj 2019. Foto: Seerfoto / Michael Rasmussen

Michael Rasmussen har ved Snejbjerg nær Herning fotograferet en dobbelt regnbue. Den inderste regnbue kalder man også den primære regnbue, og den har en vinkel på 42 grader i forhold til fotografen.

Regnbue. Foto: Seerfoto / Jeanne Naja Holm

Regnbuer før klokken 11 eller efter klokken 16

Derfor kan man også kun se regnbuer, når solen er under 42 grader over horisonten. I dag er solen over 42 grader over horisonten mellem klokken 11 og 16, så det er først sent i eftermiddag, at man kan være heldig at se regnbuer igen.

På begge af de overstående fotos ses en dobbelt regnbue. Den yderste regnbue kaldes også den sekundære regnbue og er en spejling af den primære regnbue.

Regnbue under mørke skyer i weekenden. Foto: Seerfoto / Ole Bech Nielsen

Derfor er den sekundære regnbue også mindre tydelig og spejlvendt i forhold til den primære. Området mellem de to regnbuer er lidt fattigere på lys og kaldes Alexanders mørke bånd.

På Betty Schachtschabels billede øverst i artiklen kan man se fotografen midt i billedet med 42 grader til den primære regnbue og 51 grader til den sekundære regnbue. Her er Alexanders mørke bånd meget tydelig.