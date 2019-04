Det er ingen aprilsnar - vi har den koldeste aprilmorgen i seks år

I store dele af landet er man stået op til is på bilruderne og rim i græsset, og det er ingen aprilsnar, hvis man kan se sit termometer vise temperaturer under minus fem grader.

Vi er her på den første morgen i april stået op til, at der er frostvejr i det meste af landet.

Det klare vejr, rolige vindforhold og oprindelig kold og tør polarluft over Danmark er ingredienserne i den kolde morgen, hvor det har været koldest i Østjylland.

Morgenens laveste temperatur er målt i Horsens, hvor termometeret tildigt mandag morgen viste -7,2 grader.

Det er så usædvanlig kulde i årets fjerde måned, at vi skal seks år tilbage i tiden for at find en koldere aprilmorgen.

Det er den laveste temperatur målt i april siden 2013, hvor termometeret dengang nåede ned på -8,4 grader.

Laveste temperaturer den 1. april 2019. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Mange steder med vinterlig kulde

Også andre steder har det været vinterligt koldt.

I Billund har man været nede på -6,4 grader, mens temperaturen i Isenvad ved Ikast blev målt til -6,2 grader.

På Sjælland var det koldest ved Roskilde og i Sjælsmark, hvor termometeret begge steder nåede ned på -4,8 grader.

På trods af de relativt lave temperaturer er der dog endnu langt ned til aprilmåneds kulderekord.

Den lyder på isende -19,0 grader, som blev målt tilbage i 1922.

Årets laveste temperatur blev med -10,6 grader målt den 29. januar.

Også vintervejr sidste år

Sidste år var den første april - som samtidig var påskedag - også vinterlig.

Hen over den sydlige del af landet faldt der store mængder sne, og på Fyn stod man påskemorgen op til et snedække på 25 centimeter, og den efterfølgende nat faldt temperaturen til -6,8 grader.