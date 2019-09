Derfor har vi langt flere shortsdage i efteråret sammenlignet med foråret

Det er nok de færreste, som går i shorts i slutningen af marts, men her i september kan man sagtens finde dage, hvor vejret egner sig til korte gevandter. Og det til trods for, at solen varmer lige meget på begge årstider.

Varme er der nemlig meget mere af på denne tid af året. I gennemsnit er dagen 16-17 grader varm i midten af september, mens temperaturen i slutningen af marts blot er 7-8 grader.

Der er således tale om to vidt forskellige vejrtyper, selvom solen står præcis lige højt på himlen 13. september og 30. marts.

Havet er en varmedunk, som forsinker og udglatter

Var det udelukkende solen, der bestemte, hvornår det er varmest og koldest hen over året, ville sommeren toppe på årets længste dag omkring 21. juni. Årets koldeste dag ville tilsvarende falde sammen med det mørke vintersolhverv i december.

Sådan forholder det sig imidlertid ikke, for sommervarmen topper typisk i slutningen af juli og i begyndelsen af august, mens vinteren er koldest i begyndelsen af februar.

Havet omkring os er den primære grund til, at årstiderne er forskubbet. Vandet optager nemlig solens varme hen over sommeren, og i snit når havet først sit varmeste niveau hen mod august. Det har en afsmittende effekt på lufttemperaturen i Danmark, hvor vi er omgivet af hav.

Vandet er fortsat varmt ind i efteråret, og vi kan derfor nemt få shortsdage her med 15 til 20 grader. Til gengæld har havet først nået sin minimumtemperatur i februar, og dermed begynder foråret koldt, og hele foråret er generelt meget koldere end efteråret.

Solens opvarmning af landjorden og den tilsvarende afkøling om vinteren spiller også en rolle, og tilsammen betyder det, at sæsonerne er forskubbet en til to måneder i forhold til solen.

Vores særlige beliggenhed lige ved havet giver os således et klima med store forskelle mellem forår og efterår. Tager man til gengæld langt ind på de store kontinenter eller blot ned midt i Europa, udglattes forskellene.

Her er der langt ud til det varme hav i efteråret, og solen har ligeledes lettere ved at varme landjorden op i foråret på god afstand af det endnu vinterkolde hav.

