Derfor har naturen så mange farver lige nu

Det er et fantastisk synsindtryk, naturen giver, når man er udendørs lige nu.

Træerne langs vejene lyser op, og hvis man vil nyde det til fulde, bør man gå i skoven. Nogle blade er endnu grønne, men modsat om sommeren er de også røde, gule og brune.

Men hvorfor skifter bladene farve? Det har flere seere spurgt om.

Den korte populære forklaring lyder, at bladene indeholder alle farvestoffer, men langt mere grønt end de øvrige farver.

Der skal hele tiden males, og med meget mere grøn end de øvrige farver bliver bladene grønne det meste af tiden. Om efteråret løber de tør for den grønne maling. Derfor får vi andre farver at se. I den lidt længere forklaring kigger vi nærmere på solens stråler og de forskellige farvestoffer.

Om sommeren ædes den røde farve, og grøn kastes tilbage

Solstråler består af alle farver, og når de kommer i en samlet pakke er lyset hvidt. Hvis vi vil forsikre os om, at der findes alle farver i solens stråler, skal vi bare kigge på en regnbue. Vanddråberne adskiller farverne, så vi ser hele spektret af farver i en smuk bue på himlen.

Kildebakken nær Værløse. Foto: Seerfoto / Preben Bitsch

Træernes blade har et stof, der hedder klorofyl, som man kan betragte som et grønt farvestof.

Klorofyl sørger for at lukke det røde lys ind, som bruges til at danne sukkerstoffer og vokse, mens de gule og blålige farver kastes tilbage. Gul og blå blandet sammen giver grøn, og derfor er bladene grønne i vækstsæsonen og om sommeren.

Efterårets farver nær Haderslev 17. oktober 2019 Foto: Seerfoto / Viggo Hjort Kohberg

Om efteråret får de røde og gule farvestoffer lov til at træde frem

I efteråret og særligt i oktober nedbrydes klorofyl, og så er der især to farvestoffer tilbage.

Det er carotenoid, som er et gult/orange farvestof, som vi kender fra gulerødder. De farvestoffer, som giver bladene deres røde og lilla farver, hedder anthocyaniner. Det er anthocyaniner, der blandt andet er ansvarlig for den røde farve i jordbær.

Grøn, gul og rød - det er nu naturen er smukkest. Foto: Seerfoto / Rebacca Dahl Cornely

Det milde og regnfulde vejr har gjort dette efterår gult

Det er i høj grad træsorten, der bestemmer, hvor gule eller røde bladene bliver, men vejret har også indflydelse. Den vejrtype, vi har haft i år, trækker bladene mere over i de gule farver, mens solrigt efterår med kolde nætter danner flere røde farvestoffer.

Træerne har endnu mange blade på træerne, og her har vejret også en del at skulle have sagt. Noget, der for alvor kan få bladene af træerne, er solid frost efterfulgt af blæst. Vi havde lokal nattefrost tre morgener i begyndelsen af oktober, ellers har det været ret mildt dette efterår.

Næsten alle prognoser har det varmere end normalt resten af oktober, så selvom bladene er begyndt at falde, foregår det relativt roligt. Det er i øvrigt endnu en af de smukke aspekter netop nu - at se smukke efterårsblade der langsomt daler i vuggende bevægelser fra træernes grene.

